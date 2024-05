Vivi Museo!: un’estate di giochi e scoperte nei musei di Vicenza!

“Vivi Museo! – Colori e parole: musei in gioco” dal 10 al 28 giugno, i musei di Vicenza aprono le loro porte ai bambini della scuola primaria per un’estate all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. “Vivi Museo! – Colori e parole: musei in gioco” è l’iniziativa che trasforma i musei in campus didattici estivi, dove i piccoli curiosi potranno immergersi in un mondo di scienza, storia, archeologia, arte e architettura.

Vivi Museo!: l’estate prende vita nei musei di Vicenza!

Ogni giorno un museo diverso, sempre con lo stesso punto di ritrovo, ossia il Museo civico di Palazzo Chiericati.

Gli altri musei coinvolti sono:

Lunedì: Museo Diocesano

Martedì: Museo Civico di Palazzo Chiericati

Mercoledì: Museo del Gioiello

Giovedì: Gallerie d’Italia – Vicenza

Venerdì: Palladio Museum (o Museo Naturalistico Archeologico)

Dalle 8 alle 16, tra giochi e laboratori:

Le giornate al museo saranno un susseguirsi di attività coinvolgenti: giochi, laboratori e percorsi didattici pensati per stimolare la creatività e la curiosità dei bambini. Ogni giorno un museo diverso, per scoprire sempre nuove sfaccettature della cultura e della storia.

Un’esperienza completa, con pranzo incluso:

La quota di partecipazione è di 135 euro a settimana, pranzo incluso. Un’occasione unica per conciliare divertimento e apprendimento, offrendo ai bambini un’estate indimenticabile all’insegna della cultura.

Iscrizioni aperte!

Il programma e tutte le informazioni per l’iscrizione, sono disponibili al seguente link:

https://www.scatolacultura.it/summer-camp-vivimuseo-vicenza.html

Vicenza, 24 maggio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza