Vicenza: viale Risorgimento semaforo spento per lavori alla ciclabile

Martedì 23 luglio dalle 9 e per tutta la giornata è programmato lo spostamento del semaforo all’incrocio tra viale Risorgimento, viale X Giugno e viale Fusinato a Vicenza. L’impianto verrà spento e la circolazione verrà regolata manualmente con l’intervento della polizia locale.

Si potrebbero pertanto verificare rallentamenti e disagi alla circolazione.

Ultimo intervento per la nuova ciclabile

Si tratta dell’ultimo intervento nell’ambito del cantiere della nuova ciclabile in viale Risorgimento. Il cantiere verrà ultimato all’inizio di agosto e che in circa sette mesi ha collegato viale Dalmazia a viale Margherita.

La pista, lunga 620 metri, viene realizzata con un investimento complessivo di 400.000 euro, finanziato dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr come Anello urbano a completamento delle ciclovie portanti – viale Risorgimento (Missione 5, componente 2, intervento 2.1.).

Dichiarazione dell’assessore Spiller

«Il disagio per l’utenza verrà contenuto ad una sola giornata – dichiara l’assessore alla mobilità e alle infrastrutture Cristiano Spiller -. Sarà necessario per portare a compimento un’opera come la nuova ciclabile di viale Risorgimento che contribuisce a completare la rete delle piste in ambito urbano e risolve un’importante problematica legata alla sicurezza».

Informazioni sulla viabilità

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde. Il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it).

Vicenza, 19 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa