Vicenza: sostituzione tubature del gas in via Fabiani

Sono iniziati i lavori di sostituzione delle tubature del gas in via Fabiani a Vicenza. Il cantiere, che interessa un tratto stradale di circa 150 metri, dal semaforo su viale della Pace fino all’incrocio con via Gamba, sarà gestito da V-Reti e durerà fino alla fine di agosto.

Per tutta la durata dei lavori, è dunque prevista l’installazione di un senso unico alternato, con la viabilità regolata da movieri e con possibili rallentamenti del traffico.

I lavori sulle tubazioni del gas sono necessari al potenziamento dei servizi e al miglioramento degli standard di sicurezza della rete e degli impianti di distribuzione del gas metano.

Vicenza, 15 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza

V-Reti

V-Reti distribuisce il gas naturale in numerosi comuni delle province di Vicenza, Verona, Padova e Mantova. Inoltre, la Capogruppo AGSM AIM gestisce l’impianto di distribuzione del gas del Comune di Treviso.

I clienti del gas metano sono tutti gli utenti finali (domestici e non) della rete della distribuzione del gas. Dalla famiglia all’impresa, il cliente è il punto di arrivo della rete del gas metano. Il Distributore provvede a gestire la rete in modo da far arrivare il gas al contatore del cliente e garantirne così il servizio. La vendita del gas al cliente è gestita dalle società di vendita che si interfacciano tra il cliente e il distributore.

Fonte dal sito: https://www.v-reti.it/