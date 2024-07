Vicenza solidale: sportello telefonico per anziani e persone sole

In questi giorni di grande caldo, il Comune di Vicenza ricorda che è attivo lo sportello telefonico “Vicenza solidale”, dedicato ad anziani e persone sole. Questo servizio offre supporto, informazioni utili e l’indicazione dei centri civici climatizzati, per aiutare chi è più vulnerabile a gestire meglio le alte temperature.

Vicenza solidale: orari e contatti

Lo sportello è raggiungibile al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Gli operatori sono pronti a fornire assistenza e a rispondere a qualsiasi domanda riguardante i servizi disponibili.

Servizi offerti

Tra i servizi offerti, oltre alla compagnia telefonica e l’assistenza per l’accesso ai servizi sociali, si possono ottenere informazioni sui servizi per anziani e persone fragili durante l’estate o in situazioni di emergenza. Questo include dettagli su come accedere a supporti specifici in caso di necessità, garantendo che nessuno si senta solo o abbandonato.

Vicenza solidale: attività nei centri per anziani

Inoltre, è possibile conoscere le attività aggregative, culturali e sociali proposte nei centri per anziani della città. Questi centri offrono una varietà di programmi e iniziative pensate per mantenere attivi e coinvolti gli anziani, con dettagli sugli orari di apertura e i servizi offerti. Tutti i centri sono dotati di aria condizionata, assicurando un ambiente confortevole e sicuro per tutti i partecipanti.

Invito del Comune di Vicenza

Il Comune di Vicenza invita tutti gli anziani e le persone sole a utilizzare questo servizio per affrontare meglio il caldo estivo e rimanere informati sulle risorse disponibili. La solidarietà e il supporto della comunità sono fondamentali per garantire il benessere di tutti i cittadini.

Vicenza, 11 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza