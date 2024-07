Vicenza: sindaco Possamai plaude alla chiusura bar Las Vegas

Il sindaco Possamai: «Grazie al questore per questo provvedimento che riporta la tranquillità nel quartiere dei Pomari a Vicenza»

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai commenta con queste parole l’intervento interforze che ha portato alla revoca della licenza del bar LAS VEGAS:

«Un sincero grazie al questore, Dario Sallustio, e agli agenti della polizia di Stato che, attraverso un lavoro interforze, durato molti mesi e che ha visto la collaborazione dei carabinieri e della polizia locale di Vicenza, ha revocato la licenza al titolare del bar Las Vegas di via Lanza ai Pomari. Un provvedimento che consiste nella chiusura definitiva dell’esercizio pubblico e che porterà finalmente tranquillità ai cittadini residenti esasperati da oltre due anni di degrado e situazioni illecite. Questa vicenda, per la quale la città di Vicenza plaude ancora una volta al lavoro della questura, dimostra quanto sia importante denunciare e non aver paura di impegnarsi tutti per far rispettare la legalità. Ora è fondamentale che tutti uniti si continui su questa strada e si riporti legalità e decoro in tutte quelle altre attività commerciali che pensano di trasgredire le regole sperando di restare impunite».

Comunicato stampa del 2 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza