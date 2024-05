Vicenza: scadenza estumulazioni loculi cimiteri suburbani

Vicenza: cimiteri, estumulazioni dai loculi dei cimiteri di Maddalene, Polegge, Casale, Longara, Setteca’, Bertesina

I familiari hanno tempo fino al 15 novembre per scegliere la destinazione dei resti

Pubblicate dall’ufficio funerario le ordinanze relative all’estumulazione dai loculi dei cimiteri suburbani di Vicenza, le cui concessioni sono scadute nel 2019 e nel 2020, per i defunti dall’ 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1980.

I cimiteri interessati sono quelli di Maddalene, Polegge, Casale, Longara, Setteca’, Bertesina.

I familiari dei defunti possono richiedere, previa domanda e pagamento delle relative tariffe, la cremazione dei resti ossei, la collocazione in una tomba di famiglia o in ossario, o il trasferimento a un altro cimitero.

In caso di disinteresse o di irreperibilità da parte dei familiari (o aventi titolo), dal 15 novembre il Comune procederà d’ufficio all’estumulazione, come previsto dal Regolamento comunale dei servizi funebri e cimiteriali. In tal caso, le foto e gli accessori saranno rimossi e smaltiti, mentre i resti ossei saranno conferiti nell’ossario comune.

Cimitero Maggiore di Vicenza

Gli interessati ad esprimersi in merito alla destinazione dei resti mortali del proprio familiare, dovranno rivolgersi ad Amcps presso il Cimitero Maggiore di Vicenza da lunedì a venerdì dalle 8,15 alle 12,15, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17, sabato dalle 9 alle 12 (tel:0444/305275 / e-mail: servizicimiteriali@amcps.it).

Vicenza, 21 maggio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa