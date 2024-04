Vicenza, quartiere San Francesco: blocco progetto PNRR che ci toglie l’ultimo verde accessibile

Sono Fiorese Floriana, rappresentante del comitato per la salvaguardia dell’ultima area verde del quartiere San Francesco di Vicenza. Attraverso articoli sui giornali e incontri presso il comune di Vicenza stiamo facendo di tutto per bloccare il progetto per la costruzione, nell’ambito del PNRR, di un asilo nido sull’ultima area verde accessibile del quartiere. Ad oggi più di 1.000 cittadini hanno firmato per bloccare questo progetto.

Un quartiere, il nostro, super cementificato, racchiuso tra due delle strade più trafficate della citta: via Quadri e viale Trieste. Queste, insieme alla ferrovia ed annesso passaggio a livello, ci chiudono nella morsa del traffico, specialmente nelle ore di punta.

L’area in questione è l’unico spazio verde rimasto a disposizione della comunità.

Un’area data agli abitanti come compensazione per la grande costruzione di case degli anni 70/80. La cementificazione è poi ulteriormente aumentata a fine anni ’90 con la costruzione del centro commerciale Parco Città, portando con sé un incremento del transito di autoveicoli. anche in prossimità degli istituti scolastici già presenti. Nel 2012 il quartiere è andato a perdere un’altra porzione del suo ormai piccolo polmone verde a causa della realizzazione di una tensostruttura sportiva poco fruibile dai residenti della zona, ma che ha portato loro un aumento dell’inquinamento sia acustico che automobilistico

L’area da salvare è attualmente usata come parco pubblico e come sfogo per la ricreazione dei bambini che frequentano le scuole che si affacciano su di essa essendo attrezzata con panchine, porte da calcio, reti da pallavolo ecc.

Ora il Comune vorrebbe provarci del poco verde rimasto per costruire un nuovo asilo nido tramite un finanziamento da parte del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza),in un quartiere in cui un asilo nido è già presente e che tramite la ristrutturazione (270000 euro) ancora in essere, ha raggiunto la capienza di 60 bambini.

Ci siamo interfacciato più volte con il Comune per spiegare il nostro punto di vista e proporre alternative, ma la risposta non è mai cambiata:“No, non si può fare nulla … i progetti PNRR avuti in eredità non si possono bloccare”

Sappiamo però che ciò non è vero

Prova ne sia che l’amministrazione ha già bloccato due progetti di ampliamento di asilo nido finanziati dal PNRR, perché, a detta sua costa di più ristrutturare che edificare il nuovo”.

A causa della denatalità alcuni edifici scolastici dei quartieri limitrofi sono già destinati ad essere chiusi lasciando così strutture abbandonate. La nostra proposta è quella d riconvertire quest’ultime apportando così molteplici beneficii economici, ecologici e sociali.

In un mondo politico che fa dell’ecologia un suo cavallo di battaglia organizzando giornate ecologiche, manifestazioni ecc, noi ci troviamo a dover lottare per un fazzoletto di terra. Noi ci opporemo finché avremo fiato!

Non staremo qui fermi a subire!

Fiorese Floriana Quartiere San Francesco di Vicenza