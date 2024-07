Vicenza: posa della fibra in strada di Longara e Tormeno

Vicenza, strada di Longara e Tormeno: sensi unici alternati e regolazione del semaforo con movieri

Partiranno dal 23 luglio e proseguiranno fino al 31 agosto i lavori per la posa della fibra in strada di Longara e strada del Tormeno, nei tratti in prossimità dell’incrocio semaforizzato.

«In sinergia con V-Reti, che nella stessa zona ha concluso i lavori ai sottoservizi, è stato concordato un unico intervento di ripristino finale dell’asfalto che verrà eseguito, da V-Reti, una volta terminata la posa della fibra», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller.

Nei tratti di strada del Tormeno e strada di Longara in prossimità del semaforo saranno istituiti restringimenti delle sedi stradali e la chiusura temporanea dei percorsi ciclopedonali. Le strade saranno sempre percorribili con sensi unici alternati e, in corrispondenza del semaforo, con regolazione mediante movieri.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).

Vicenza, 18 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza

Luce verde

Luceverde è un servizio gratuito, attivo in 33 città, unico nel suo genere.

Grazie ad una rete di monitoraggio capillare e costante, Luceverde elabora aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico. Ma anche del trasporto pubblico, condizioni meteo e notizie sempre verificate su viabilità e transitabilità. Le varie informazioni vengono poi divulgate attraverso i notiziari locali e nazionali. Oltre ai canali social, l’app e il nostro canale radio “Luceverde Radio”.

A differenza dei navigatori tradizionali, Luceverde ti fornirà notiziari di traffico personalizzati, utili a pianificare qualsiasi tuo spostamento.

Fonte dal sito: https://vicenza.luceverde.it/