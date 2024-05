Vicenza: piogge intense nella notte, pre-allertamento e precauzioni

Piogge intense nella notte, Coc (Centro operativo comunale) riaperto per il monitoraggio della situazione a Vicenza

Preallertati il gruppo comunale di protezione civile, Amcps e Viacqua

Il nuovo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto indica, da questa sera giovedì 30 maggio fino alla serata di domani venerdì 31 maggio, tempo instabile e perturbato, con precipitazioni localmente abbondanti, rovesci, temporali e possibili grandinate, a tratti anche forti e diffusi.

Per il bacino idrografico di Vicenza questi fenomeni potrebbero innescare criticità di tipo idrogeologico alla rete secondaria (stato di preallarme – arancione). Per i fiumi principali, la Regione ha disposto lo stato di attenzione (giallo) per criticità idraulica.

Alla luce di tali previsioni il sindaco ha aperto il Coc, Centro operativo comunale, in forma ristretta presso il comando della polizia locale, per il monitoraggio notturno della situazione.

Preallertati il gruppo comunale di protezione civile, Amcps e Viacqua, pronta ad attivare le idrovore di viale dello Stadio e via Leoni in caso di necessità.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.comune.vicenza.it e sulle pagine social del Comune.

L’allerta meteo per il momento è fino a domani 31 maggio con precipitazioni intense.

Vicenza, 30 maggio 2024