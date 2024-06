Vicenza: elezioni europee, 18mila cittadini cambiano seggio

Elettori invitati a utilizzare il servizio “Trova il seggio” – Garantito anche il servizio di sostituzione della tessera e il trasporto gratuito ai seggi per i non deambulanti – Vicenza

In occasione delle elezioni europee previste l’8 e il 9 giugno, il Comune di Vicenza mette a disposizione dei cittadini una serie di servizi per facilitare il voto.

A seguito della riorganizzazione dei seggi avvenuta a fine 2023, tutte le persone interessate al cambio di sede (circa 18 mila cittadini) hanno ricevuto la lettera con il tagliando di aggiornamento da apporre sulla tessera elettorale.

Per agevolare i cittadini a trovare il proprio seggio elettorale, nel caso non avessero ancora ricevuto o non avessero conservato la lettera, nel sito del Comune di Vicenza è possibile utilizzare il nuovo motore di ricerca “Trova il seggio”: inserendo il proprio indirizzo e il numero civico verrà indicato il seggio dove votare.

Il servizio è già stato utilizzato quasi 800 volte dal suo lancio:

40 in aprile,

622 in maggio

122 in questi primi giorni di giugno.

Il servizio è disponibile al seguente link:

https://www.comune.vicenza.it/servizi/elezioni/seggio.php

È inoltre disponibile un utile servizio per ottenere il certificato sostitutivo della tessera elettorale. L’elettore può comodamente stampare dal sito del Comune, attraverso lo SPID o la CIE (carta d’identità elettronica), l’attestato sostitutivo della propria tessera elettorale da presentare direttamente al seggio, senza recarsi all’ufficio elettorale per il rilascio o per il rinnovo. Il servizio non è attivo per i cittadini Aire e per i cittadini iscritti alle liste elettorali dopo il 9 maggio 2024.

Il link al sito è il seguente:

https://www.comune.vicenza.it/servizi/elenco/servizionline.php/certificati_e_documenti

Infine, il Comune di Vicenza mette a disposizione dei cittadini con difficoltà di deambulazione certificata un servizio gratuito di trasporto ai seggi. Con un mezzo attrezzato con pedana mobile per carrozzine. Il servizio va prenotato

telefonando ai servizi sociali da lunedì a venerdì, fino al 7 giugno, dalle 9 alle ore 12, chiamando il numero 0444 222517,

oppure al 3497453881 (no messaggi),

o inviando una e-mail a sadvicenza@mameri.it anche nelle stesse giornate di sabato 8 giugno, dalle 9 alle 19, e domenica 9 giugno, dalle 9 alle 19.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php/voto_non_deambulanti



Ufficio Stampa Comune di Vicenza