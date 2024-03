Vicenza e Mantova insieme per la crescita culturale e turistica

Promozione culturale e turistica, accordo tra Vicenza e Mantova

Dal weekend di Pasqua ingressi ridotti nei musei di Vicenza per i visitatori dei musei di Mantova

Città patrimonio Unesco, ricche di beni museali e monumentali, Vicenza e Mantova stringono oggi un’intesa per la promozione culturale e turistica.

Insieme le due città attueranno strategie per la valorizzazione dei territori, per il potenziamento dell’attrattività culturale attraverso modalità di promozione turistica coordinate.

Oggi a Mantova il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il sindaco di Mantova Mattia Palazzi hanno firmato l’accordo di collaborazione per la promozione culturale e turistica dei due territori.

Il sindaco Possamai: è importante fare rete per crescere

«Collaborare per la crescita culturale e turistica è un privilegio e un’occasione – ha commentato il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai -. Riteniamo che lo scambio di esperienze sia fondamentale perché è attraverso il confronto che possono nascere nuove opportunità. Mantova è una città che in ambito culturale è particolarmente attrattiva. Vicenza, città del Palladio, è apprezzata dai turisti ma può fare di più. Attraverso l’accordo che firmiamo oggi avvieremo una serie di politiche di promozione turistica in sinergia con Mantova a partire dai nostri musei. Già dal weekend di Pasqua i visitatori dei musei di Mantova potranno visitare i musei di Vicenza usufruendo di tariffe ridotte».

Il sindaco Buvoli:

Il vicesindaco di Mantova Buvoli: “sinergia tra città vicine, un’occasione da cogliere”

«Credo fortemente nella sinergia fra città confinanti geograficamente – dice il vicesindaco con delega al Turismo Giovanni Buvoli -, ma anche accomunate da aspetti culturali importanti, come già fatto con Verona sul fronte Veneto e con Cremona, Brescia e Bergamo in Lombardia. Mantova e Vicenza hanno un rilevante patrimonio museale e monumentale di interesse storico, culturale e artistico. La promozione reciproca dei propri territori può fare solo bene alle due città».

Una prima iniziativa scaturita dall’accordo, che stabilisce linee guida e ambiti di collaborazione tra Mantova e Vicenza, coinvolge i rispettivi musei.

Musei scontati per chi visita entrambe le città

I visitatori che si presenteranno a Vicenza con la “Mantova Sabbioneta card” potranno acquistare la “Vicenza Card” e la “Card 4 musei” a tariffa ridotta e il biglietto ridotto per l’ingresso al Teatro Olimpico e al Museo civico di Palazzo Chiericati.

Viceversa, esibendo la “Vicenza Card” e la “Card 4 musei” a Mantova, si otterrà l’ingresso ridotto a Palazzo Te, al museo Maca di Palazzo San Sebastiano, al Tempio Leon Battista Alberti, al Teatro Scientifico Bibiena e a Palazzo della Ragione.

Un ventaglio di iniziative per valorizzare le eccellenze di Vicenza e Mantova

I due Comuni continueranno a lavorare per mettere in campo strategie condivise come la promozione reciproca delle risorse culturali e turistiche attraverso i propri canali di comunicazione attivi come siti web, social network, infopoint. Studieranno campagne di comunicazione per la promozione dei rispettivi territori e degli strumenti di visita già attivi come le card per l’ingresso ai musei.

Progetteranno itinerari, cammini, percorsi ciclo-turistici che mettano in collegamento Mantova e Vicenza a partire dalle comuni tematiche storiche, culturali ed enogastronomiche, anche in collaborazione con altre città e realtà interessate dalla tratta.

L’accordo prevede anche il coinvolgimento delle rispettive reti bibliotecarie per attività di promozione e diffusione reciproche.

Tavoli di lavoro, workshop o altre forme di sinergie saranno strumenti per scambi di esperienze e buone prassi.

Scambi culturali coinvolgeranno cittadini e associazioni delle due città.

Verranno attivate forme di partenariato per la candidatura di progetti per europei promossi da altri enti.

Infine, le due città parteciperanno ad eventi e manifestazioni, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e/o operatori pubblici e privati dei territori.

Informazioni

Vicenza



Portale istituzionale: www.comune.vicenza.it

Facebook: @cittadivicenza

Instagram: @comunedivicenza

www.museicivicivicenza.it

Facebook @MuseiCiviciVicenza

Instagram @MuseiVicenza



Mantova

Portale istituzionale: www.comune.mantova.it

Facebook: @comunedimantova

Palazzo Te: www.palazzote.it

Museo MACA e Tempio San Sebastiano: https://maca.museimantova.it

Facebook: @cittadimantovaofficial

Instagram: @cittadimantova

Vicenza, 29 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa