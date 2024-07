Vicenza: corso gratuito di Social network per principianti

Il Comune di Vicenza, in collaborazione con il Digital Innovation Hub Vicenza e Sherpa, presenta il corso di formazione gratuito “Social network per principianti”. Questo evento è un’occasione imperdibile per chi desidera esplorare il mondo dei social media o migliorare le proprie competenze. Il corso si terrà il 16 luglio dalle 15.30 alle 17.30 presso il Digital Innovation Hub, nella sede di Confartigianato Imprese Vicenza (4° piano), in via Enrico Fermi 134.

Destinatari e contenuti del corso gratuito

Il corso è rivolto a chiunque sia nuovo nel mondo dei social network o voglia migliorare le proprie abilità. Verrà offerta una panoramica delle principali piattaforme social come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Durante l’incontro, saranno illustrate le basi per navigare e interagire efficacemente online, inclusi suggerimenti su come creare e gestire profili, pubblicare contenuti interessanti e sicuri, e utilizzare le funzionalità avanzate per connettersi con amici e familiari. L’obiettivo è rendere il mondo dei social network accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dall’esperienza.

L’incontro potrà essere seguito anche presso la Biblioteca comunale di Altavilla Vicentina, il Municipio di Creazzo e la Biblioteca di Sovizzo.

Prenotazioni

Per riservare un posto, chiamare il numero 0444168311 oppure iscriversi tramite il seguente link: https://forms.office.com/e/cMN575J8W2

Vicenza InnovationLab

Vicenza InnovationLab si impegna a sostenere i cittadini nel superare il divario digitale, offrendo formazione e assistenza continua attraverso il Punto Digitale Facile.

Vicenza, 11 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza