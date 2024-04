Vicenza: Celebrazione del 25 aprile in Piazza dei Signori

La città commemora il 79° anniversario della Liberazione

Vicenza ha commemorato questa mattina in Piazza dei Signori il 79° anniversario della Liberazione. La giornata è iniziata con la Santa Messa al Tempio di San Lorenzo, seguita da un corteo che ha attraversato le vie del centro storico. Il corteo, composto da autorità, labari delle Associazioni combattentistiche e d’arma, il Gonfalone della Provincia di Vicenza e la Bandiera della Città di Vicenza decorata di due Medaglie d’Oro al Valore Militare, si è concluso in Piazza dei Signori.

Cerimonia ufficiale e orazione ufficiale

Dopo l’alzabandiera, è stata letta la motivazione della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Città di Vicenza per l’attività partigiana. Sono seguiti gli Onori ai Caduti, la deposizione delle corone d’alloro e il saluto del rappresentante dell’ANPI. La parola è poi passata al sindaco di Vicenza, che ha rivolto un discorso alla cittadinanza.

L’orazione ufficiale è stata tenuta da Giorgio Sala, già sindaco di Vicenza dal 1962 al 1975.

Pomeriggio di animazione e musica

Nel pomeriggio, ANPI ha organizzato un ricco programma di animazione per bambini con letture del periodo della Resistenza. A partire dalle 16:00 e fino alle 22:30, si è svolto un intrattenimento musicale a cura di artisti locali.

Un’occasione per ricordare e celebrare

La celebrazione del 25 aprile è stata un’occasione per ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per la libertà e per riaffermare i valori di democrazia e giustizia. La giornata è stata anche un momento di festa e di condivisione per la cittadinanza vicentina.

Vicenza, 25 aprile 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza