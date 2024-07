Vicenza: attività educative e di supporto per famiglie con minori

Il Comune di Vicenza, in qualità di capofila dell’ambito territoriale sociale, ha recentemente pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse. Questo avviso è volto all’individuazione di un elenco di servizi e soggetti che possano contribuire all’implementazione del catalogo di offerta previsto dalla DGR n.69 del 26/01/2023 “Insieme”. L’obiettivo è quello di ampliare e migliorare i servizi disponibili per le famiglie del territorio.

Tipologie di servizi proposti

I servizi proposti per il catalogo consistono in una serie di attività di tipo educativo e di supporto personalizzato. Queste attività sono finalizzate a promuovere l’autonomia delle famiglie multiproblematiche, con un’attenzione particolare ai minorenni e alle figure genitoriali. L’intento è di offrire un sostegno concreto e mirato che possa fare la differenza nella vita quotidiana delle famiglie coinvolte.

Le attività che possono essere accreditate devono rientrare in una delle seguenti tipologie: sostegno alla genitorialità, che può includere attività educative o consulenziali; sostegno all’organizzazione familiare, che può riguardare la gestione domestica o la relazione con i nodi pubblici e privati della rete locale; e ulteriori tipologie di servizi innovativi, proposte dai soggetti del partenariato. Queste categorie sono pensate per coprire un ampio spettro di esigenze e offrire soluzioni diversificate.

Scadenza e modalità di invio al Comune di Vicenza

La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata per il 9 settembre. Tutta la documentazione necessaria deve essere inviata via PEC all’indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it. È importante rispettare questa scadenza per garantire la propria partecipazione al processo di selezione.

Per maggiori dettagli e per accedere all’avviso completo, è possibile visitare il seguente link: https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/376651. Qui si possono trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare.

Vicenza, 31 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa