Vicenza, Aldighieri (FdI-GN): “Amministrazione Possamai in panne, spirale di degrado ed insicurezza a cui si assiste quotidianamente”

Violenze, aggressioni, molestie

“Da tempo segnaliamo come fanno tanti cittadini il clima di degrado ed insicurezza che impervia in città, abbiamo assistito a notizie di cronaca eclatanti: violenze, aggressioni, molestie. Assistiamo quotidianamente al degrado crescente nei nostri quartieri e nel centro storico, vediamo la mancanza di una visione per la città, tanti, troppi progetti accantonati solo perché varati dalla precedente amministrazione.

Sbaglia chi nella maggioranza crede che questo sia motivo di contentezza per noi che siamo all’opposizione, la nostra invece è profonda amarezza nel vedere la nostra città in queste condizioni.

Sbaglia chi invece di pensare ai problemi della città si occupa di rispondere ai post sui social con la postura rissosa da campagna elettorale, i vicentini chiedono risposte alle crisi e alle necessità che in questo momento la città affronta, certo è che questo nervosismo tradisce forse la consapevolezza delle lacune che si stanno palesando nel governare la città, la loro “ora” è passata da un anno, ma non pare aver portato i cambiamenti tanto sbandierati.”

Vicenza – Cosi Nicolò Stefano Aldighieri, Vicepresidente regionale di Gioventù Nazionale Veneto e dirigente di Fratelli d’Italia.

Già presidente del movimento per la provincia di Vicenza negli scorsi quattro anni è stato nominato vicepresidente regionale dei giovani di FdI. “Continueremo l’impegno di rappresentare le nuove generazioni che credono nella nostra idea d’Italia e che si rivedono nei nostri valori, abbiamo fatto del pluralismo e del dialogo interno la cifra del nostro lavoro, e questo ci ha premiati nella crescita del movimento giovanile sia in termini di adesioni che di responsabiltà.” Cosi il neo vicepresidente regionale Aldighieri.