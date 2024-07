Vicenza accelera sui cantieri estivi: 54 interventi in corso

A cura del Comune di Vicenza, Amcps, V-Reti e Viacqua

Procedono i cantieri dei lavori pubblici estivi a Vicenza. Con 54 interventi in programma per un totale di circa 21 milioni di euro, Comune di Vicenza, Amcps, V-Reti e Viacqua mettono il piede sull’acceleratore per le opere di manutenzione di strade, marciapiedi e ciclabili, di potenziamento dei sottoservizi ed estensione della rete di fibra ottica e di sostituzione e rafforzamento di acquedotto e fognature.

I lavori interessano varie zone della città e si svolgeranno per la maggior parte dei casi nel periodo che va da giugno a settembre, approfittando della bella stagione e della riduzione stagionale del traffico stradale.

Oggi a Palazzo Trissino hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento del programma degli interventi l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller e i rappresentanti di Amcps, Massimo Dalle Ave (responsabile gestioni operative), V-Reti, Roberto Bottin (dirigente Area Progettazione e Direzione Lavori) e Giacomo Bortolan (direzione Lavori), e Viacqua, Stefano D’Attilio (responsabile investimenti).

Vicenza, assessore Spiller: un lavoro di sinergia

«Grazie al lavoro di sinergia tra Comune, Amcps, V-Reti e Viacqua siamo all’opera per migliorare la città – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Gli interventi su strade, marciapiedi, piste ciclabili, acquedotto, fognatura, rete elettrica e gas, in corso in questo periodo, sono il frutto del coordinamento avviato con i soggetti che operano in città».

«Una collaborazione che ci consente di lavorare il più possibile nel periodo estivo, quando il traffico nelle strade cittadine è inferiore, e soprattutto di coordinare gli interventi per ottimizzare le tempistiche e diminuire i disagi alla popolazione. Un esempio di questo continuo scambio di informazioni e di collaborazione è rappresentato dall’intervento che interessa via dello Stadio e via Bassano: al momento Viacqua sta operando sulla rete fognaria, non appena concluderanno saremo già pronti per dare il via ai lavori per la realizzazione della ciclabile che da via Bassano e via dello Stadio porterà verso il centro storico».

Manutenzione strade, ciclabili e marciapiedi

Sono 12 per un totale di quasi 6 milioni di euro gli interventi seguiti direttamente dal Comune grazie al settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’attuazione delle manutenzioni straordinarie della rete stradale, 328mila andranno per alcune strade di quartiere dell’area ovest della città; 400mila interesseranno la pavimentazione di corso Santi Felice e Fortunato, viale D’Alviano e alcune laterali; 150mila euro saranno concentrati sull’attuazione del piano Peba con l’abbattimento della barriere architettoniche nei marciapiedi in zona Cattane e nel quartiere Fiume.

Non si fermano nel corso dell’estate anche le opere di rigenerazione urbana finanziate dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr: con 3 milioni e mezzo proseguono i lavori avviati nei mesi scorsi per la realizzazione delle nuove piste ciclabili di via Dalla Scola, di viale Risorgimento, di Casale e di collegamento con Caldogno e Torri di Quartesolo.

Sono in corso o in partenza inoltre gli interventi per la realizzazione della nuova rotatoria tra strada di Costabissara, via Fornace e via Cavour (225mila euro), della nuova ciclabile in viale dello Stadio (400mila euro) e del percorso ciclabile che da piazza Matteotti consentirà di arrivare fino a viale Margherita lungo l’argine del fiume Bacchiglione (875mila euro).

Amcps è all’opera sulla sistemazione dei marciapiedi. Con circa 67mila euro sono previsti lavori di manutenzione straordinaria in alcuni tratti dei marciapiedi di dieci arterie stradali. Ad essere interessate, con interventi di vario importo, saranno via Piccoli, via Scarpa, via dei Laghi, via Zambeccari, via Dian, via Quadri, via Rossini, via Marosticana, via San Martino e via Saudino.

Potenziamento dei sottoservizi

8 milioni di euro sono stanziati da V-Reti per il potenziamento dei sottoservizi e della rete di fibra ottica per un totale di 25 cantieri in programma. Tra questi, è particolarmente corposo il capitolo che riguarda la ristrutturazione e il potenziamento delle linee del gas. Previsti 14 interventi in varie aree della città, tra le quali quelle intorno a via Quadri, viale della Pace, via Fabiani, strada di Bertesina, strada di Bertesinella, via dall’Acqua, viale Sant’Agostino, viale Cavalieri di Vittorio Veneto e via Battaglione Stelvio,viale Mazzini e strada di Longara.

Altri cantieri per il rafforzamento dei sottoservizi riguardano, tra le altre, via Rumor, viale della Pace, strada del Megiaro, via Martiri delle Foibe, via Mentana, viale della Scienza e via del Commercio, strada Caperse e via Maganza.

Per quanto riguarda la fibra ottica, verrà allacciata in contra’ Santi Apostoli e strada Caperse, mentre sarà estesa in contra’ Mure Corpus Domini, da strada Pelosa a Strada Businello e da via Groppino a via Fusinieri.

Tra gli interventi anche i lavori per il rifacimento della pavimentazione in porfido di ponte degli Angeli, terminati nei giorni scorsi con una settimana d’anticipo rispetto al cronoprogramma.

Acquedotto e rete fognaria di Vicenza

Viacqua mette in campo 3 milioni di euro per interventi di sostituzione e potenziamento delle reti di acquedotto e fognatura. Cinque gli interventi previsti nel corso dell’estate per opere da poco avviate. O comunque in partenza e previste nel Piano degli Interventi approvato dal Consiglio di Bacino.

Per quanto riguarda l’acquedotto, sono previsti lavori di potenziamento in contra’ Porta Nova (750mila euro) e via Galilei (100mila euro).

I cantieri sulla rete fognaria riguardano invece i potenziamenti previsti in zona Stadio, in particolare via Bassano, viale dello Stadio. Ma anche viale Trissino, via Alberi e Borgo Casale, per oltre 2 milioni di euro. Mentre in zona ovest del territorio comunale, in viale Sant’Agostino per circa 100 mila euro.

V-Reti e Viacqua lavorano in sinergia con 4 milioni di euro per sostituire e potenziare i sottoservizi in Borgo Casale. Oltre a via Alberi e viale Trissino e con 750mila euro per riqualificare i sottoservizi nelle vie Morosini, Turcato, Dandolo.

Vicenza, 25 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa