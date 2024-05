Vicenza 100 anni Liceo Lioy: celebrazioni e festeggiamenti

Vicenza: 100 anni del Liceo Lioy. Coldiretti e Campagna Amica Vicenza festeggiano

Il 1 giugno dalle 18 alle 24 in Piazza San Lorenzo a Vicenza l’agri-aperitivo di Coldiretti e Campagna Amica per spegnere con cittadini ed ex studenti le candeline.

Liceo Lioy: un secolo di istruzione e formazione

Compie 100 anni il liceo scientifico “Paolo Lioy” di Vicenza. Per la speciale ricorrenza ha coniato uno slogan decisamente azzeccato: “Da cent’anni nel cuore di Vicenza”. E Coldiretti con Campagna Amica, che pure vivono la città ed arrivano al cuore dei cittadini consumatori, hanno deciso di unirsi ai festeggiamenti. Si festeggierà proponendo sabato 1 giugno, dalle 18 alle 24, un agri-aperitivo che riscalderà i cuori dei partecipanti all’evento.

Cogo: Lioy cuore pulsante della città

“Quando abbiamo inaugurato il mercato coperto di Campagna Amica , in contra’ Cordenons 4, dirimpetto all’ingresso del liceo Lioy – commenta il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – abbiamo annunciato, senza falsa modestia, che sarebbe stato uno dei cuori pulsanti della città. Pensiamo di aver mantenuto quella ambiziosa promessa, riportando i vicentini a vivere una zona in difficoltà e che oggi è tornata vitale e dinamica”.

Lioy music party

Il Lioy music party, quindi, si tingerà anche di giallo, il giallo Coldiretti, con un agri-aperitivo. Sarà offerto grazie al contributo della Camera di commercio, espressione del territorio berico. Oltre alla capacità di raggiungere gli obiettivi, ma al tempo stesso divertirsi che contraddistingue i vicentini.

Vicenza, 31 maggio 2024

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista