Transberica si rinnova in Fruscio Days : Vicenza pedala, corre e si diverte

È previsto da venerdì 28 a domenica 30 giugno, l’appuntamento estivo “Fruscio Days”, la tre giorni di eventi patrocinata dal Comune di Vicenza e organizzata da M&A Sport (divisione sportiva di Meneghini & Associati Talent Union che si occupa di comunicazione dello sport), tra Vicenza e i Colli Berici. Fruscio Days è il nuovo naming che rinnova il format “Transberica” per sensibilizzare sulla mobilità dolce, sullo stile di vita sano e sulla valorizzazione del territorio e della cultura gastronomica berica.

Zilio: Fruscio Days, volano per il territorio e lo stile di vita sano

«L’Amministrazione comunale è molto attenta a questo tipo di iniziative che valorizzano lo sport all’aria aperta, sono occasioni uniche, un importante volano per far conoscere il territorio e le sue eccellenze – ha affermato Leone Zilio, assessore allo sport del Comune di Vicenza – sarà certamente una grande festa per tutta la famiglia, ricordiamo l’importanza di avere uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente che ci circonda. Un ringraziamento agli organizzatori e il nostro augurio affinchè la prima edizione di Fruscio Days sia un successo».

Muraro: un’accelerata verso il futuro sostenibile

«Lo sport è per tutti. In momento in cui il concetto di sostenibilità è continuamente sollecitato, Fruscio Days si propone come parte attiva di un processo che guarda al futuro in senso positivo. Attraverso la bici, la corsa e lo yoga, il nostro evento vuole simbolicamente, dare un’accelerata a questo stile di vita, offrendo anche l’occasione per conoscere e meglio vivere la nostra città e i nostri colli – ha dichiarato Nicolò Muraro, presidente di M&A Sport -. Fruscio Days è anche per fare attività di prevenzione, durante tutto il week end, ci saranno dietologi, fisioterapisti e preparatori atletici che saranno a disposizione degli iscritti per la creazione di piani personalizzati».

Programma

Si comincia venerdì 28 giugno, alle 18, con la pedalata a partecipazione libera da Piazza San Lorenzo, con una tappa prevista a “Spiorock Festival” (dal 28 al 29 giugno, Quartiere San Pio X) e rientro previsto per le ore 21.30.

Per un’esperienza di benessere completa, l’evento di yoga Gnamasté, tre lezioni a cielo aperto con l’insegnante Ryt 300 Alessandra Radice: Piazza San Lorenzo (28 giugno, alle 20 e 30 giugno, alle 10) e altre location simboliche della città (29 giugno, alle 10 con ritrovo alle 9.30 in Piazza San Lorenzo).

Sabato 29 giugno è la giornata clou con la terza edizione della Transberica, la cicloturistica alla scoperta dei Colli Berici dove la regola è una sola, pedalare divertendosi, l’occasione per promuovere la città del Palladio e i Colli Berici attraverso un percorso alla scoperta del paesaggio e delle bellezze architettoniche, con tappe di gusto nei 5 ristori dedicati allestiti lungo il percorso. Due i percorsi per bici gravel, mountain bike ed e-bike – la “Direttissima” (75 km+ per 1300mt+ di dislivello) e la “Panoramica” (120 km+ per 1800mt+ di dislivello) – che attraverseranno le pianure della provincia vicentina ed il parco dei Colli Berici. Il ritrovo per la partenza è tra le 8 e le ore 10, da piazza San Lorenzo, a Vicenza.

Domenica 30 giugno appuntamento con Hop Hop, un percorso podistico per i runner più appassionati lungo 8 o 15 chilometri con 180 o 270 metri di dislivello, partenza prevista alle 10 da Piazza San Lorenzo con arrivo a Monte Berico.

Informazioni

Maggiori informazioni ed iscrizioni sul sito www.labericagravel.it. Sarà inoltre possibile registrarsi in loco durante di giorni dell’evento al desk dedicato in Piazza San Lorenzo a Vicenza.

Vicenza, 21 giugno 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza