Street Lab: coinvolgere i giovani nei cambiamenti del quartiere

Street Lab, presentato il progetto di attivazione giovanile nei quartieri

Il progetto rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni per promuovere la partecipazione attiva nella trasformazione dei quartieri cittadini, è stato aperto nei giorni scorsi al Polo giovani B55 con una prima giornata informativa sull’iniziativa che ha coinvolto una ventina di ragazzi.

Street Lab è sviluppato dall’assessorato alle politiche giovanili in collaborazione con Focus giovani nell’ambito del piano “Attivate.Vi” della Regione del Veneto.

Con lo slogan “I grandi cambiamenti partono dalle piccole cose: iniziamo insieme, quartiere dopo quartiere!”, il progetto mira a coinvolgere i giovani nella pianificazione di eventi, partecipazione a progetti innovativi, creazione di laboratori creativi e organizzazione di iniziative locali.

I percorsi di attivazione si terranno al Centro Tecchio (San Lazzaro), Lagorà (Laghetto) e Santa Cruz (Santa Croce Bigolina) con attività da aprile a giugno.

Per ulteriori informazioni e per partecipare al progetto: focusgiovani.vi@gmail.com

Vicenza, 2 aprile 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Fonte dal sito: https://www.informagiovani.vi.it/