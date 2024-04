“Strade sicure” Vicenza: 18 militari in città da oggi a fine anno

A Campo Marzo, nel Quadrilatero e in centro storico fino a fine anno

I militari dell’esercito da oggi sono presenti in città dove rimarranno fino a fine anno.

Il sindaco Giacomo Possamai a Campo Marzo ha incontrato una pattuglia a cui ha augurato un buon lavoro: «Sono presenti da oggi in città i militari dell’operazione “Strade sicure”. 18 militari saranno divisi in tre turni, dalle 7 della mattina all’una di notte, e controlleranno sette giorni su sette le zone di Campo Marzo, del Quadrilatero – tra piazzale Bologna e corso San Felice e Fortunato – e del centro storico. Nei mesi scorsi abbiamo richiesto al Governo la presenza dell’esercito: il ministro Piantedosi, che ho incontrato personalmente, si era impegnato per mandare anche qui a Vicenza un contingente. Da oggi quindi le altre forze di polizia si distribuiranno nel territorio garantendo la presenza nei quartieri, aumentando la sicurezza e l’attenzione nella città».

