Serramenti scuola San Pio X: costo del rinnovo 210 mila euro

Con 210mila euro verrà sostituita la metà dei serramenti della scuola dell’infanzia di San Pio X. L’intervento di riqualificazione energetica interesserà i serramenti più grandi e maggiormente ammalorati, nonché con una più elevata dispersione termica.

Assessore Selmo: priorità di intervento

«A seguito dei sopralluoghi eseguiti negli scorsi mesi nelle strutture dei dieci istituti comprensivi, era parsa evidente la necessità di intervenire in via prioritaria nella scuola dell’infanzia San Pio X – sottolinea l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Giovanni Selmo -. Il plesso è situato in un quartiere molto popolato e, con cinque sezioni per circa un centinaio di bambini, è caratterizzato da un’elevata frequenza. Da qui la decisione di stanziare 210mila euro dalla linea di finanziamento nazionale Piccole Opere per la sostituzione di una parte degli infissi al fine di offrire a bambini ed educatori un ambiente più confortevole».

Caratteristiche dei nuovi serramenti e tempistiche

I nuovi serramenti in alluminio, con finiture in simil legno, rispettano i caratteri architettonici del fabbricato. Inoltre, assicurano prestazioni energetiche più efficienti.

Realizzeremo l’intervento durante l’anno, nei giorni di chiusura previsti dal calendario scolastico. Oppure nella prossima pausa estiva, compatibilmente con le esigenze scolastiche e la situazione meteorologica.

vicenza, 18 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa