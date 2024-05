Serata Alpini: il 4 maggio Arzignano ricorda i suoi eroi

“Dispersi nel silenzio, prossimi alle stelle”, narrazione e canti nella serata alpini ad Arzignano (VI)

Bepi De Marzi e Luca Balsemin sabato 4 maggio ad Arzignano ricordano Giulio Bedeschi, Mario Rigorni Stern e Fabio Filzi.

Una serata speciale, tra note e parole, organizzata dal locale Gruppo Alpini, in onore degli illustri arzignanesi (di nascita o di adozione) che qui, in quella che allora era la retrovia del conflitto, vissero e lasciarono il segno.

Serata Alpini: sabato 4 maggio, alle 20.45

Ad aprire la serata, al Teatro Mattarello di Arzignano sarà lo scrittore e appassionato di storia locale Luca Balsemin, che racconterà degli arzignanesi (di nascita o d’adozione) coinvolti nella Grande Guerra. In particolare di Fabio Filzi, irredentista trentino che soggiornò alcuni mesi ad Arzignano, allora retrovia del conflitto.

Subito dopo, l’illustre arzignanese Maestro alpino Bepi De Marzi renderà omaggio alla figura di Giulio Bedeschi. Giulio alpino medico e scrittore, suo concittadino e amico, ai cui scritti si è ispirato per alcuni dei suoi canti più famosi. Non dimenticherà nemmeno l’altro grande amico alpino Mario Rigoni Stern, che Arzignano ebbe l’onore di ospitare per qualche anno.

A intervallare i ricordi, i canti del coro locale Le Voci del Sese, diretto da Riccardo Baldisserotto.

Ingresso libero

Prima dello spettacolo, alle ore 18. In ricordo di tutti gli Alpini andati avanti, verrà posta una corona di fiori presso la statua di Fabio Filzi. –Il cui unico monumento a figura eretta di tutta Italia si trova proprio qui, in via Mazzini- a firma del celebre scultore Giuseppe Zanetti, ben noto ai vicentini.

Vicenza, 2 maggio 2024

Federica Zanini – Addetta stampa Adunata Alpini 2024 Srl