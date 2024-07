Scuola dell’infanzia Dal Sasso: conclusi gli interventi di riqualificazione

Scuola dell’infanzia Dal Sasso, Assessore Selmo: «Interventi di riqualificazione energetica finanziati nell’ambito del Pnrr a cui seguiranno lavori su punti luce e controsoffitti»

Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico alla scuola dell’infanzia comunale Dal Sasso. Con 210mila euro finanziati dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr sono state sostituite le porte finestre d’ingresso alla scuola e della palestrina e le finestre della cucina ed è stato rifatto l’isolamento termico della copertura.

Dichiarazioni dell’assessore Selmo

«Si tratta di un altro passo avanti significativo nella riqualificazione energetica della struttura comunale frequentata da 75 bambini, suddivisi in tre sezioni – spiega l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Giovanni Selmo -. Amcps completa l’intervento relativo alla sostituzione dei serramenti esistenti, in linea con quanto già eseguito nei precedenti interventi. È inoltre in corso la fase di progettazione esecutiva per la sostituzione di tutti i punti luce esistenti con nuovi corpi a Led e per la realizzazione in alcuni locali dell’edificio di nuovi controsoffitti in panelli di lana di roccia, in grado di ridurre la dispersione termica, per una spesa complessiva di 75mila euro».

Dettagli dell’intervento

L’intervento a porte e copertura, partito a settembre del 2023 e finanziato con fondi ottenuti nell’ambito del Pnrr dalla precedente amministrazione, rientra nella Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni (Cup B34D23001340006) del Piano nazionale di ripresa resilienza finanziato dal fondo europeo NextGeneratioEU.

Progetti educativi della scuola dell’infanzia Dal Sasso

Tra i numerosi progetti educativi proposti dalla scuola dell’infanzia comunale Dal Sasso spicca quello della cosiddetta “outdoor education”. L’allestimento apposito del giardino coinvolge i bambini in attività all’aperto nel corso di tutte le stagioni. L’area verde esterna ospita inoltre un orto realizzato in collaborazione con Coldiretti. Le coltivazioni sono curate dai piccoli alunni col beneficio di essere a stretto contatto con la natura. Ma manche di poter assaporare poi i frutti del loro lavoro.

Vicenza, 26 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa