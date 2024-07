Scuola Ambrosoli: nuovi infissi e tende per un futuro sostenibile

Lavori alla Scuola Ambrosoli grazie al finanziamento di 450mila euro nell’ambito del Pnrr

A settembre i 230 alunni della scuola secondaria di primo grado Ambrosoli torneranno sui banchi in una struttura riqualificata sotto il profilo energetico. Sono in via di conclusione infatti i lavori di sostituzione di tutti gli infissi e di posa di alcuni controsoffitti acustici finanziati con 450mila euro da NextGeneration Eu nell’ambito del Pnrr Rigenerazione urbana (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. Cup: B37H21002840001).

Le opere sono state presentate oggi dall’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Giovanni Selmo e dalla vicepreside Luisa Cicciù.

Scuola Ambrosoli: obiettivi dell’intervento

«I lavori nella scuola Ambrosoli nel quartiere di San Lazzaro puntano al miglioramento della struttura, con benefici per quanto riguarda la dispersione termica e il comfort acustico. – spiega l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Giovanni Selmo –. È una scuola con una popolazione studentesca molto ampia e sempre in crescita ed era quindi necessario intervenire nella struttura. Questo per garantire ad un plesso così utilizzato e richiesto degli spazi confortevoli per alunni e docenti. Questo intervento si inserisce inoltre tra quelli che, grazie ai fondi ottenuti dalla precedente amministrazione nell’ambito del Pnrr, toccano quasi tutte le scuole secondarie di primo grado. Oltre all’Ambrosoli, le scuole Calderari, Scamozzi, Trissino e Salerno-Mainardi, solo per citarne alcune, verranno quindi riqualificate con opere di efficientamento energetico».

Dettagli tecnici

L’intervento prevede la sostituzione degli infissi esterni, per una superficie vetrata complessiva di circa 425 metri quadrati, con nuove finestre in alluminio, di maggior efficienza nonché sicurezza, garantendo un notevole risparmio energetico e il conseguente abbattimento dei costi di gestione dello stabile. È compresa anche la posa di un controsoffitto acustico in alcuni ambienti scolastici ad uso comune.

Per gran parte già conclusi, i lavori proseguiranno fino a settembre per realizzare gli interventi aggiuntivi rispetto al progetto iniziale. Ovvero l’installazione di tende veneziane per l’ombreggiamento e la sostituzione delle finestre del cavedio interno.

Vicenza, 23 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa