Sant’Egidio Vicenza: sostieni l’Ucraina con una donazione di farmaci!

Sant’Egidio Vicenza: la guerra in Ucraina non dà tregua e l’emergenza umanitaria è sempre più drammatica. Per questo la Comunità di Sant’Egidio di Vicenza lancia un appello a tutti: dona farmaci e materiale sanitario per aiutare la popolazione ucraina!

Sant’Egidio Vicenza che farmaci servono?

Antibiotici ad ampio spettro per bocca

Antianemici

Antistaminici

Antidiabetici orali

Antidiarroici

Antalgici e antinfiammatori (paracetamolo e ibuprofene)

Cortisonici

Cardiaci e antipertensivi

Gastroprotettori

Materiale per suture e medicazione

Trovi l’elenco completo e dettagliato sui canali social di “Sant’Egidio Veneto” o scrivendo a santegidio.nordest@gmail.com.

Quando e dove consegnare?

Ti aspettiamo a braccia aperte presso i Chiostri di San Lorenzo a Vicenza, venerdì 17, 24 e 31 maggio 2024 dalle 18.00 alle 19.30.

Ogni tuo gesto di solidarietà, anche il più piccolo, è prezioso. Insieme possiamo fare la differenza!

Sant’Egidio Vicenza: perché donare?

La guerra ha provocato una drammatica crisi umanitaria in Ucraina. Milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case e vivono in condizioni disperate. C’è un urgente bisogno di farmaci e materiale sanitario per curare i feriti e sostenere la popolazione. Il tuo contributo può salvare vite umane.

La solidarietà è il primo passo verso la pace

Dona ora e dimostra il tuo sostegno al popolo ucraino in questo momento di grande sofferenza.

Insieme, possiamo costruire un futuro di pace!

Grazie per il tuo cuore grande!

Vicenza, 16 marzo 2024

Fonte: Comunità di Sant’Egidio Veneto