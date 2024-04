Roberto Plevano presenta il suo libro ‘Di spada e di croce’ in Bertoliana

“Di spada e di croce”, venerdì 12 aprile in Bertoliana a Vicenza la presentazione del libro di Roberto Plevano

Venerdì 12 aprile alle 17.30 a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, la Biblioteca Bertoliana presenta il libro dal titolo “Di spada e di croce” dell’autore vicentino Roberto Plevano, edito da Biblioteca dell’immagine.

Sarà il giornalista Antonio di Lorenzo a dialogare con l’autore per conoscere da vicino il suo lavoro decennale di ricerca storica e invenzione narrativa. “Di spada e di croce” racconta infatti le vite e la storia della parte d’Italia che nel Duecento era destinata a diventare la terraferma di Venezia. Essa era il fulcro di due parti di un impero, una terra percorsa da eserciti in armi, lacerata e insanguinata da conflitti religiosi, e tuttavia canto e poesia ingentilivano le corti dei signori e le piazze delle città.

Il libro offre così un potente affresco del mondo medievale che arriva fino ad oggi, per comprendere la storia e le verità durature dell’animo umano.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it, 0444 578211

Roberto Plevano

(Vicenza, 1960) dopo la laurea in Lettere, conseguita all’Università di Pavia, ha collaborato con università e istituti accademici di tutto il mondo. Ha tenuto corsi di medievalistica alla University of Toronto, ha lavorato come ricercatore alla St. Bonaventure University (NY) e come professore associato alla Catholic University of America (Washington, D.C.). Insegna storia e filosofia a Vicenza. Ha scritto Marca Gioiosa (Neri Pozza, 2019).

Vicenza, 9 aprile 2024

