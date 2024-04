Riscaldamento a Vicenza: 7 ore al giorno fino al 1° maggio

Riscaldamento, accensione degli impianti consentita fino all’1 maggio

Per massimo 7 ore giornaliere tra le 5 e le 23

A causa delle recenti temperature più basse, è stata emanata un’ordinanza che consente l’accensione degli impianti di riscaldamento a Vicenza da oggi fino al primo maggio. Tuttavia, l’utilizzo è limitato a un massimo di sette ore giornaliere, comprese tra le 5 e le 23.

La normativa in materia di risparmio energetico stabilisce che il periodo di accensione regolare degli impianti a Vicenza va dal 15 ottobre al 15 aprile, con un limite massimo di 14 ore al giorno. Al di fuori di questo periodo, l’accensione è consentita solo in caso di condizioni climatiche eccezionali e comunque per un massimo di 7 ore giornaliere.

Si raccomanda un uso consapevole del riscaldamento, sia per motivi di risparmio energetico che per ridurre l’inquinamento atmosferico.

Vicenza, 22 aprile 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa