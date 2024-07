Rinnovo scuola Calderari e nuovo campo da basket grazie al Pnrr

La scuola secondaria di primo grado Calderari di Vicenza si rinnova grazie ad una serie di interventi di riqualificazione edilizia. Ma anche la realizzazione di una pavimentazione esterna dove sorgerà un campo da basket regolamentare.

Gli interventi sono finanziati con 500mila euro da NextGeneration Eu nell’ambito del Pnrr Rigenerazione urbana (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. Cup: B37H21002860001).

Assessore Selmo: dettagli dei lavori

«I lavori sono partiti a fine giugno e verranno terminati entro l’inizio del nuovo anno scolastico a settembre. Dopo i lavori ai serramenti nel 2014 e all’impianto termico nel 2022, questo intervento completa la riqualificazione della scuola sia da un punto di vista energetico sia per quanto riguarda il comfort acustico. Vengono apportati infatti alcuni miglioramenti agli spazi interni ed esterni per renderli maggiormente fruibili dagli studenti. Nel caso del nuovo campo da basket, in futuro, studieremo una soluzione per aprirlo anche al quartiere nell’ottica di una scuola come luogo sempre più di comunità», spiega l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Giovanni Selmo, nel corso di un sopralluogo insieme alla dirigente dell’istituto comprensivo 10, Maria Chiara Porretti.

Rinnovo scuola Calderari: interventi specifici

Gli interventi, finanziati con fondi ottenuti nell’ambito del Pnrr dalla precedente amministrazione, prevedono la sostituzione degli attuali punti luce con apparecchi a led che emettono la luce ideale per gli ambienti di studio e riducono i consumi di energia. Il rifacimento dei serramenti d’ingresso della scuola. L’installazione di controsoffitti per il miglioramento delle condizioni acustiche al piano primo e secondo. La sostituzione delle porte interne delle aule e di alcuni ambienti di studio.

Nuovo campo da basket

Un campo da basket regolamentare sarà ospitato nella piastra realizzata nella porzione del cortile esterno della scuola posizionata vicino al murale dedicato alla figura di Antenore, realizzato recentemente. Il campo potrà essere utilizzato per attività didattiche organizzate dall’istituto comprensivo anche con gli altri plessi scolastici. In particolar modo dalla vicina primaria Fraccon, collegata tramite un cancello alla scuola secondaria.

La Calderari è frequentata da circa 250 alunni ed caratterizzata da un sistema innovativo di gestione della didattica. Si tratta infatti della prima scuola secondaria di primo grado di Vicenza ad avere le aule disciplinari e un sistema di spostamento degli studenti da una lezione all’altra.

Vicenza, 18 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa