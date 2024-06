Raffaele Colombara: interrogazione a risposta orale, emergenza abitativa a Vicenza

Emergenza abitativa a Vicenza – Raffaele Colombara – 12.000 APPARTAMENTI VUOTI E DIFFICOLTÀ DI ACCESSO ALL’AFFITTO: COSA E’ STATO FATTO?COME SI INTENDE AGIRE?

Premesso che:

In data 11 giugno 2024, durante il Consiglio Comunale, è emerso il dato allarmante di 12.000 appartamenti vuoti, senza alcun residente iscritto, nel territorio comunale di Vicenza, secondo dati forniti dal CED comunale, come più volte affermato in aula dal Consigliere comunale del PD Angelo Tonello.

Tale cifra, seppur parzialmente giustificabile da seconde case o immobili inagibili, rappresenta in ogni caso un numero significativo che contrasta in maniera forte con l’emergenza abitativa che colpisce molte famiglie vicentine.

In vista di una prossima seduta della Commissione consiliare dedicata all’argomento, richiesta con OdG approvato nello stesso Consiglio comunale di ieri 11 giugno, è fondamentale presentare preventivamente un’analisi aggiornata e completa degli elementi conoscitivi e delle risposte necessarie e urgenti per affrontare la crisi.

Per queste ragioni, tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

all’Amministrazione, ed all’Assessore al Sociale in particolare,

In merito all’emergenza abitativa, quali iniziative concrete sono state intraprese dall’Amministrazione Comunale negli ultimi 10 anni? Quali nello specifico per favorire l’incontro tra proprietari di immobili vuoti e cittadini in cerca di casa?

Quali sono stati i risultati ottenuti da tali iniziative?

Con riferimento ai 12.000 appartamenti vuoti, si ritiene opportuno suddividere i dati per categorie e fasce sociali maggiormente colpite dalla difficoltà di accesso all’abitazione.

Secondo quali linee guida l’Amministrazione intende utilizzare i fondi derivanti dalla vendita degli alloggi ERP per il piano di ristrutturazione approvato in Consiglio comunale, con quali tempistiche stimate per l’avvio del piano di ristrutturazione e per il suo completamento?

Quali nuovi tipi di azioni ed incentivi sono previsti per i proprietari di immobili vuoti che decidono di metterli a disposizione sul mercato degli affitti a prezzi calmierati, considerato come le ultime azioni (Bando Emergenza casa 2023) non hanno incontrato significativa risposta?

Quali misure di sostegno sono in programma per le famiglie che si trovano in condizioni di disagio abitativo particolarmente critico?

Vicenza, 13 giugno 2024

Raffaele Colombara Consigliere comunale

Lista “Per una Grande Vicenza” Comune di Vicenza