Raduno Scout Vicenza: modifiche alla viabilità il 20 e 21 aprile

Modifiche alla viabilità il 20 e 21 aprile in strada Sant’Antonino, possibili rallentamenti per il raduno scout Agesci al Parco della Pace

Sabato 20 e domenica 21 aprile sono previste alcune modifiche alla viabilità in strada Sant’Antonino in occasione del raduno scout, organizzato da Diocesi di Vicenza e Agesci, che si terrà al Parco della Pace per festeggiare il 50esimo anniversario dalla nascita dell’Agesci. Saranno possibili rallentamenti.

Modifiche viabilità strada Sant’Antonino nel dettaglio

Dalle 12 del 20 aprile alle 18 del 21 aprile al centro della carreggiata di strada Sant’Antonino saranno posizionati dei dissuasori e sarà quindi istituita la direzione obbligatoria diritto per i veicoli provenienti da viale Dal Verme all’altezza dell’entrata al Parco della Pace e in corrispondenza del parcheggio del campo di rugby. Dal parcheggio del Parco della Pace sarà possibile svoltare solamente a destra. Sarà inoltre vietata la sosta in strada Sant’Antonino dall’incrocio con viale Dal Verme fino alla rotatoria nelle vicinanze del distributore di benzina. Sarà istituito anche il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Altre vie interessate negli spostamenti del raduno

Il raduno prevede anche lo spostamento degli scout domenica mattina, dalle 8 alle 10, dal Centro Diocesano “Mons. Arnoldo Onisto” in viale Rodolfi, passando per viale Fratelli Bandiera, viale D’Alviano, via Cadorna, via San Martino, via Lamarmora, strada Sant’Antonino, con arrivo al Parco della Pace. I partecipanti transiteranno sulle piste ciclo pedonali, sui marciapiedi o sul margine della carreggiata, senza intralciare la normale viabilità.