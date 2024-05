Raccolta alimentare per l’Emporio Solidale: dona il tuo contributo!

Raccolta alimentare: iniziativa della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza Odv

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza OdV invita la cittadinanza a partecipare alla raccolta alimentare che si terrà sabato 25 maggio a favore dell’Emporio Solidale.

L’iniziativa, volta a contrastare la povertà alimentare e si svolgerà nei seguenti supermercati:

Despar di via Gallo

I volontari della Croce Rossa saranno presenti per raccogliere generi alimentari di prima necessità.

Ogni donazione, anche piccola, è preziosa per aiutare le persone in difficoltà.

L’Emporio Solidale è un servizio che offre generi alimentari a prezzi simbolici a famiglie e individui in condizione di disagio economico. Grazie alla generosità dei cittadini, l’Emporio Solidale può continuare a fornire un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno.

La Croce Rossa Italiana invita tutti a unirsi a questa importante iniziativa di solidarietà.

Vicenza, 24 maggio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa

Emporio Solidale Vicentino

Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza Odv

L’Emporio Solidale Vicentino è un servizio organizzato come un vero e proprio supermercato al quale accedono persone in condizioni di difficoltà economica. Qui possono trovare prodotti alimentari, per l’igiene della persona e della casa, e altro ancora.

Un supermercato per la dignità

L’approccio di un supermercato permette di far sentire le persone meno “oggetto di carità” e di offrire loro un maggiore rispetto. Inoltre, i beneficiari possono scegliere i prodotti in modo autonomo, in base alle proprie esigenze (allergie, intolleranze, cultura, scelte alimentari comprese).

Un nuovo spazio per nuovi servizi

Dopo un’esperienza iniziale a Santa Bertilla, l’Emporio Solidale si è trasferito presso il Mercato Ortofrutticolo. Questa nuova sede è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Vicenza e Caritas, e ha permesso di ampliare l’offerta di servizi e progetti. Oltre alla distribuzione di generi alimentari, l’Emporio offre ora anche:

Segretariato sociale

Inclusione sociale

Empowerment

Iniziative legate al territorio

Come funziona l’Emporio Solidale?

Ogni famiglia assistita riceve una tessera personalizzata sulla quale vengono caricati dei punti. Il punteggio è determinato in base al numero di componenti del nucleo familiare, ma può essere modificato in caso di particolari necessità.

Il punteggio mensile rappresenta il valore della spesa che la persona può effettuare. Durante la spesa, un volontario o l'”hostess di scaffale” aiuta il beneficiario a stare entro il proprio budget, fornendogli un apposito modulo e rilasciando uno scontrino dettagliato per una maggiore consapevolezza della spesa.

Per chi ha difficoltà a portare la spesa a casa, è disponibile un servizio di spesa a domicilio, che è stato ulteriormente perfezionato con l’introduzione della spesa online, avviata durante il lockdown.

Chi può fare acquisti all’Emporio Solidale?

L’Emporio Solidale è rivolto a nuclei familiari in condizioni di disagio economico. I beneficiari possono essere segnalati dai Servizi Sociali del territorio oppure direttamente dalla Croce Rossa. Per accedere al servizio, è necessario soddisfare determinati criteri, tra cui un ISEE basso.

Per maggiori informazioni:

Emporio Solidale Vicentino Telefono: 0444.1270107