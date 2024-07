Possamai nuovo presidente del comitato sindaci Ulss 8 Berica Est

Ieri, nel centro civico di via Turra, si è riunito il comitato dei sindaci del distretto Est dell’Ulss 8 Berica, dopo le recenti elezioni amministrative, che hanno coinvolto la maggior parte dei 36 Comuni del distretto, il comitato ha rinnovato le cariche dopo cinque anni e il sincaco Possamai è stato nominato il nuovo presidente.

Nuovo Presidente e Vicepresidente

Il primo cittadino di Vicenza, Giacomo Possamai, è stato eletto nuovo presidente del comitato dei sindaci. Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina, è stato riconfermato vicepresidente. Nel territorio comunale di Veronese si trova il secondo ospedale del distretto, l’ospedale Pietro Milani, dopo il San Bortolo. Il nuovo esecutivo del distretto Est include anche i sindaci di Altavilla Vicentina, Arcugnano, Isola Vicentina, Sandrigo, Sossano e Torri di Quartesolo.

Possamai: ringraziamenti e prospettive future

«Ringrazio gli altri 35 Comuni per la fiducia – commenta il sindaco Possamai – e soprattutto Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, per il lavoro svolto in questi cinque anni come presidente uscente. Anni molto difficili, segnati dalla pandemia. Vicenza guiderà il nuovo esecutivo con lo stesso impegno e condivisione che hanno caratterizzato il lavoro dell’esecutivo uscente. I prossimi anni saranno complessi per le politiche sociali e socio-sanitarie, considerando l’aumento della spesa e la maggiore richiesta di servizi, oltre all’avvio dell’Ambito territoriale sociale. Con queste elezioni, vogliamo dare continuità al lavoro degli ultimi cinque anni, confrontandoci sempre sulle necessità dei cittadini e condividendo la programmazione da attuare. L’intento è continuare su questa strada, mettendo al centro i bisogni della comunità in stretta collaborazione con l’Ulss 8 Berica».

Vicenza, 11 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza