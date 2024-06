Piano di emergenza Vicenza: aggiornamenti dopo il maltempo

Dopo il maltempo riunione del Coc sull’aggiornamento del piano di emergenza

Proposta l’ottimizzazione di alcune procedure alla luce delle ultime criticità

Questa mattina, presso la sede del Comando di Polizia Locale, si è tenuta una riunione del Centro Operativo Comunale (COC) per analizzare il Piano comunale di emergenza alla luce degli ultimi eventi di maltempo che hanno colpito la città.

Analisi degli eventi e criticità emerse

Con il coordinamento del sindaco e dell’assessore alla protezione civile, i referenti di tutte le funzioni presenti nel Coc, compresi Amcps, Viacqua e Genio civile, hanno pertanto esaminato le numerose attività previste nelle diverse fasi di attivazione del piano, proponendo di rivedere in particolare le quote dei fiumi da cui farle scattare.

Nel corso della riunione, il COC ha esaminato attentamente gli effetti prodotti sul territorio dagli ultimi fenomeni meteorologici, con particolare attenzione alle criticità emerse in diverse zone cittadine, come gli allagamenti e i disagi vissuti dalla popolazione.

Focus sugli interventi di protezione e aggiornamento del Piano

Sono stati analizzati nel dettaglio gli interventi di protezione messi in atto per fronteggiare le ultime precipitazioni, tra cui l’attivazione del sistema dei bacini di laminazione. Sulla base di questa analisi, il COC ha elaborato proposte per ottimizzare le procedure previste nel Piano di emergenza, con particolare riferimento alla definizione delle quote dei fiumi che determinano l’attivazione delle diverse fasi di allerta.

Piano di emergenza, modifiche proposte:

Rivedere le quote di allerta dei fiumi in base ai dati raccolti e all’esperienza acquisita.

Recepire i nuovi presidi per la distribuzione dei sacchi di sabbia, come quelli introdotti nelle zone Stadio e Retrone, per una risposta più rapida ed efficace alle emergenze idrauliche.

Valutare un utilizzo più flessibile degli aquadike, non destinandoli più esclusivamente alla zona di Ponte degli Angeli, ma prevedendo un loro impiego in base alle necessità contingenti.

Sostituire le sirene fisse obsolete con altoparlanti e sirene mobili sui veicoli della Polizia Locale, per un avviso più tempestivo e capillare della popolazione.

Potenziare i canali di comunicazione per l’allertamento della cittadinanza, integrando le modalità già in uso (sito web, social, numero verde, sms) con le nuove piattaforme di messaggistica disponibili.

Per informazioni sul Piano di emergenza, sulle procedure di allertamento e sulle misure di prevenzione, è possibile consultare il sito web del Comune di Vicenza.

Vicenza, 3 giugno 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza