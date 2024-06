Parcheggio di via Cattaneo Vicenza: luci accese, risolto il guasto

Al parcheggio Cattaneo i problemi di illuminazione sono stati risolti. Dallo scorso fine settimana, infatti, i tre vecchi punti luce lungo il marciapiede tra le due aree di sosta che avevano avuto problemi di allacciamento al nuovo impianto sono stati collegati e ora sono perfettamente funzionanti.

Nuovi punti luce a LED per il parcheggio di via Cattaneo

L’intervento, di cui si è fatto carico il settore Ambiente nell’ambito dei lavori di finitura della bonifica e messa in sicurezza permanente del sito della ex acciaieria Beltrame. ha previsto il ripristino dei collegamenti aerei con la collaborazione di GPS, gestore dell’area di sosta. A cura di quest’ultimo servirà ora rendere definitivo l’intervento e procedere alla sostituzione delle vecchie lampade al sodio. Lampade costose ed energivore, con nuovi punti luce a led simili a quelli installati nel nuovo parcheggio.

Durante il guasto dei tre lampioni sono sempre rimasti illuminati l’intera area del nuovo parcheggio. Ma anche il tratto di pista ciclabile che attraversa il parcheggio da via Cattaneo a corso Santi Felice e Fortunato.

Vicenza, 24 giugno 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

GPS – Global Parking Solutions S.p.A.

Vicenza Parcheggi è uno dei brand della GPS Global Parking Solutions S.p.A che si occupa della gestione della sosta su strada e in struttura per la Città di Vicenza. – Vicenza Parcheggi, nasce a fronte dell’aggiudicazione da parte di GPS S.p.A. della concessione per la gestione dei parcheggi a pagamento, senza custodia. Parcheggi in superficie e in struttura siti sul territorio comunale di Vicenza, oltre il servizio di gestione dei Bicipark.

GPS S.p.A. , società operante nel settore della gestione di aree ed edifici destinati alla sosta su tutto il territorio nazionale, la quale fa parte del Gruppo FINAL. Il Gruppo FINAL è una holding operativa di partecipazioni industriali della Famiglia Lodetti Alliata, operante nel settore industriale dei metalli già dai primi anni del Novecento e concentratasi dal 2004 nello sviluppo di concessioni di sosta in realtà cittadine di grande rilievo. Tra cui: Cremona, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Genova, Alessandria, Caltanissetta.

Il gruppo opera oggi, nell’ambito di municipalità medio/grandi, quale operatore unico e concessionario per la gestione della sosta e della mobilità.

Fonte dal sito: https://www.gpsparking.it/