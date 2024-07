Palazzetto dello Sport: interventi Pnrr per un futuro sostenibile

Sono iniziati a metà giugno e proseguiranno fino a settembre i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via Goldoni. Il primo dei due interventi che riguardano l’edificio, ha come obiettivo quello di migliorare l’efficienza energetica del palazzetto.

Finanziamento e costi dell’intervento

L’intervento, finanziato grazie al fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana CUP B37H21002820001), ha un costo totale di 650.000 euro, di cui 600.000 finanziati dal Pnrr e i restanti 50.000 da fondi propri dell’amministrazione comunale. I lavori riguardano il rinnovamento della pavimentazione di gioco, il cui progetto prevede una modifica del sistema attraverso l’installazione di un impianto a riscaldamento radiante.

Le dichiarazioni degli assessori Spille e Zilio

«Grazie ai fondi del Pnrr siamo oggi in grado di riqualificare il campo da gioco del palazzetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -, andando a modificare e migliorare il sistema di riscaldamento di tutto lo stabile. Si tratta di un lavoro, assieme al rifacimento del sistema di trattamento dell’aria, che andrà a beneficio degli atleti e delle atlete, ma anche del pubblico che assisterà alle partite. Un successivo intervento, finanziato sempre dal Pnrr, vedrà la realizzazione dei nuovi spogliatoi della palestra di ginnastica artistica. Infine, 300.000 euro di risorse comunali saranno destinate al rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto del palazzetto, per evitare quello che accadeva negli anni scorsi, ovvero le infiltrazioni d’acqua durante le piogge».

Parole, ribadite dall’assessore allo sport Leone Zilio: «Questi due interventi permetteranno alle società sportive che usufruiscono del palazzetto, di allenarsi e di giocare in serenità e sicurezza. L’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti di questo edificio è alta, come dimostrato anche dai 300.000 euro stanziati lo scorso dicembre per la manutenzione straordinaria del tetto dello stabile. Tutti questi investimenti stanno attirando anche l’interesse di soggetti privati, che ci stanno manifestando la volontà di diventare Title Sponsor del Palazzetto dello Sport. Questo consentirebbe nuove entrate e quindi la possibilità di intervenire anche da un punto di vista estetico, per abbellire quello che è uno dei tre grandi impianti sportivi della città».

Comfort climatico e risparmio energetico

L’implementazione del sistema di riscaldamento a pavimento, garantirà dunque un maggior comfort climatico all’interno del palazzetto, sia per gli atleti che per il pubblico, riducendo notevolmente il dispendio energetico per il mantenimento delle temperature interne. Il nuovo sistema di emissione, prevede anche l’innalzamento delle quote attuali del piano di gioco, con conseguente rifacimento della pavimentazione e adeguamento delle tre rampe di accesso al campo.

Risparmio energetico, che verrà garantito grazie anche alla sostituzione delle Uta (unità di trattamento dell’aria). Il progetto prevede una rimodulazione dei canali d’aria e una riduzione dimensionale delle Uta: il lato dell’ingresso dello stabile risulterà quindi migliorato esteticamente, rendendo gradevole alla vista il prospetto principale dello stabile. Il miglioramento percepito non sarà solo di tipo visivo, ma anche di tipo acustico: le unità di trattamento dell’aria installate, saranno infatti di minor portata d’aria e con sistemi aggiornati a bassa emissione di rumore.

Nuovi spogliatoi per la ginnastica artistica

Il secondo intervento che interesserà il palazzetto, i cui lavori inizieranno a breve, riguarderà invece la realizzazione di nuovi spogliatoi della palestra di ginnastica artistica, grazie anche in questo caso a un finanziamento del fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana CUP B37H21002820001), per un importo finanziato di 850.000 euro.

Vicenza, 23 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa