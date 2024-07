Nuovo acquedotto a Porta Nova: lavori Viacqua dall’8 luglio

Nuovo acquedotto a Porta Nova: l’8 luglio al via i lavori di Viacqua da piazzale Giusti

Previste modifiche della viabilità e del trasporto pubblico

Prenderanno il via da lunedì 8 luglio i lavori di Viacqua per la sostituzione dell’acquedotto di inizio ‘900 e dei relativi allacci tra corso Santi Felice e Fortunato, piazzale Giusti, contra’ Porta Nova, contra’ Mure Porta Nova e fino a contra’ Lodi a Vicenza.

Spesa e programmazione dell’opera

L’opera, che comporterà una spesa di 536.592,01 euro, è già inserita nella programmazione pluriennale degli interventi del gestore idrico vicentino e si aggiunge agli interventi eseguiti recentemente in emergenza nella stessa zona per ripristinare la sede stradale danneggiata da alcuni cedimenti generati anche dalla presenza di altri sottoservizi a rete.

«Si tratta di un intervento necessario per far fronte ai numerosi cedimenti riscontrati negli scorsi mesi. – Sottolinea l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller –. Il cantiere è stato attentamente pianificato da Comune e Viacqua vista la necessità di garantire la continuità nella fornitura idrica.Ma anche la collocazione lungo alcuni degli assi più trafficati del capoluogo berico. Le opere partiranno quindi da piazzale Giusti e procederanno per step. I lavori comporteranno il restringimento della carreggiate coinvolte e in caso di necessità l’istituzione di temporanei sensi unici alternati».

Il completamento dei lavori, salvo rallentamenti legati al maltempo o cause di forza maggiore, è previsto entro il mese di settembre.

Nel complesso Viacqua andrà a posare 600 metri di condotte, che sostituiranno in questo tratto l’originaria linea dell’acquedotto cittadino posata a inizio ‘900 e oggi piuttosto ammalorata. Gli allacci che verranno rinnovati saranno in totale 40.

Dalla prossima settimana, con l’avvio delle prime attività di scavo in piazzale Giusti, il cantiere procederà per step con estensioni di non più di 20 metri. In questo modo si potrà assicurare l’accesso alla proprietà private e agli esercizi commerciali.

Modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico

Per assicurare l’esecuzione in sicurezza degli scavi e delle attività connesse alla posa delle condotte, si renderanno necessari anche temporanei sensi unici di marcia. Oltre ad interruzioni della circolazione e deviazioni del traffico che verranno puntualmente segnalate in loco in base all’avanzamento del cantiere.

Per gli interventi iniziali, si procederà al restringimento della carreggiata in piazzale Giusti. In caso di necessità verrà istituito un temporaneo senso unico alternato. Successivamente il restringimento riguarderà contra’ Porta Nova per concludere con contra’ Mure Porta Nova. In quest’ultimo tratto sarà necessario procedere con la chiusura al traffico a causa delle ridotte dimensioni della sede stradale.

Sul fronte della viabilità dell’area si segnala inoltre l’istituzione già da lunedì di un senso unico con direzione da via Bonollo verso corso Santi Felice e Fortunato.

Dopo il necessario confronto con Svt, per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico, verranno temporaneamente soppresse le fermate in piazzale Giusti. Mentre le tratte extraurbane dirette verso i Comuni a nord della provincia di Vicenza saranno deviate per viale Milano e viale Mazzini. Infine, le corse urbane provenienti da via Btg. Monte Berico, una volta giunte all’incrocio con corso Santi Felice e Fortunato proseguiranno con svolta a sinistra verso viale Mazzini.

Asfaltatura e ripristino della segnaletica

Una volta completate tutte le opere previste, si procederà ad una prima asfaltatura a cui seguirà il consueto periodo necessario all’assestamento del fondo stradale. Nella primavera 2025, infine, sono previste la bitumatura definitiva e il ripristino della segnaletica.

Vicenza, 5 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza