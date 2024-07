Nuova rotatoria tra Vicenza e Costabissara al via i lavori

Da lunedì 15 luglio prenderanno il via i lavori per la realizzazione della rotatoria nell’attuale incrocio tra strada di Costabissara, via Cavour e via Fornace. Il cantiere comporterà il restringimento di strada di Costabissara e l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri. La fermata del trasporto pubblico in strada di Costabissara sarà sospesa almeno fino a settembre.

Protocollo d’intesa tra Vicenza e Costabissara

L’intervento nasce dal protocollo d’intesa sottoscritto dai Comuni di Vicenza e Costabissara nel 2022 per migliorare la sicurezza stradale dell’intersezione situata al confine dei due territori. Le opere hanno un valore complessivo di 225 mila euro, di cui 175mila carico del Comune di Vicenza, capofila della progettazione e della realizzazione dell’intervento, e 50 mila a carico di Costabissara.

Il progetto prevede la realizzazione di un’intersezione a rotatoria dalla forma allungata, che riordinerà il nodo viario mettendo in sicurezza anche i percorsi ciclabili e pedonali, e la riorganizzazione l’area del capolinea del trasporto pubblico locale.

Fasi dei lavori

Nel dettaglio, si partirà con la realizzazione della rotatoria per organizzare l’ingresso e l’uscita verso i quattro rami, dalla dorsale principale raffigurata da via Cavour e strada di Costabissara, a via Fornace e infine all’accesso all’area del capolinea. Si procederà poi con la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in continuità con quella esistente, con il rifacimento del percorso pedonale e quindi con l’organizzazione dell’area del capolinea del trasporto pubblico locale.

I lavori avranno una durata di quattro mesi.

Per rimanere aggiornati in tempo reale sul cantiere e sulla situazione della viabilità in città, è possibile consultare il portale web Luceverde Vicenza: https://vicenza.luceverde.it/

Per aggiornamenti sul trasporto pubblico locale consultare il sito di Svt: https://www.svt.vi.it/