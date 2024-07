Nuova pista ciclopedonale in via Dalla Scola: lavori a pieno ritmo

Continuano a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo via Basilio Dalla Scola. L’opera, il cui costo di 350.000 euro è finanziato a valere sul fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.1.2 Ciclovie urbane CUP B31B22001260001), permetterà di collegare in tutta sicurezza strada di Bertesina e il centro del quartiere di San Pio X, sia per i ciclisti che per i pedoni.

Sicurezza per ciclisti e pedoni

«Questa nuova pista ciclopedonale ci permetterà di mettere in sicurezza una strada trafficata come via Dalla Scola – spiega Cristiano Spiller, assessore ai lavori pubblici e alla mobilità, durante il sopralluogo al cantiere -. Il primo tratto di ciclabile sarà realizzato ex novo, nel punto più pericoloso per i pedoni e per i ciclisti: si tratta infatti di un punto situato lungo una curva e ora completamente sprovvisto di pista o di marciapiede. È poi importante ricordare come la vicina strada di Bertesina rappresenti uno degli assi portanti della ciclabilità di Vicenza e, con questo nuovo tratto di pista ciclopedonale, andremo dunque a realizzare un collegamento verso San Pio X e viale della Pace. Una volta completata la nuova ciclopedonale, per i pedoni che percorrono strada di Bertesina, sarà possibile raggiungere San Pio X a piedi in tutta sicurezza».

Dettagli tecnici della nuova ciclopedonale

Un tratto della nuova pista, della lunghezza di 300 metri, verrà realizzato in sede propria da strada di Bertesina fino alla “Cooperativa Insieme”. Un altro tratto, in direzione quartiere San Pio X, della lunghezza di 465 metri, vedrà invece l’allargamento del marciapiede esistente fino alle dimensioni richieste a un percorso ciclopedonale, per 150 metri, completato dal tracciamento di una bike line, per i restanti 315 metri. È poi prevista la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in prossimità dell’intersezione con via Dalla Robbia e la riqualificazione, con abbattimento delle barriere architettoniche, delle fermate del trasporto pubblico locale in prossimità della “Cooperativa Insieme” e della Casa circondariale, per realizzare delle nuove piattaforme rialzate di salita e discesa a norma per i disabili.

Conclusione dei lavori

I lavori del cantiere, a cura del settore mobilità, trasporti e infrastrutture del Comune di Vicenza, iniziati a metà giugno, si concluderanno nell’autunno 2024.

Vicenza, 22 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa