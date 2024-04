Noi Moderati Vicenza: nominato Salvatore Gabriele Bochicchio coordinatore

L’On. Renzo Tondo, già Presidente di Fvg, commissario regionale del Veneto di Noi moderati, il partito di Maurizio Lupi, ha nominato Salvatore Gabriele Bochicchio coordinatore per la città di Vicenza, con l’incarico di costruire la squadra del capoluogo berico. Noi Moderati ha riconosciuto in Bochicchio una persona di riferimento, ben radicata nel territorio, di valore ed onestà intellettuale, che rispecchia fedelmente la nostra immagine del partito.

“Ringrazio l’On. Lupi e l’On. Tondo per la fiducia che mi hanno accordato. Grazie alla stretta collaborazione con la prof.ssa Di Giusto, attuale Vice Coordinatore regionale, in questi anni abbiamo lavorato per trasmettere l’idea di un partito governato non dalle logiche “dei posti fissi o delle poltrone” bensì dal buonsenso, da valori cristiani e della famiglia, dall’etica nei rapporti tra le persone e, non ultimo, dall’integrità morale di chi ne fa parte.”, afferma Bochicchio.

“Il nostro obiettivo è quello di riportare al voto quell’elettorato moderato che oggi non vota più, con proposte concrete e realizzabili. Noi vogliamo che le piccole cose quotidiane funzionino, quelle piccole cose di cui ciascuno di noi ha bisogno nella vita di tutti i giorni.

Noi lavoreremo per un centrodestra unito e trasversale, senza invadere i campi altrui ma esclusivamente per apportare un valore aggiunto agli altri partiti di coalizione ed accogliendo chiunque abbia voglia di Fare Bene.”

Conclude Bochicchio: “Noi vogliamo rappresentare i moderati di centro, non di un centro qualunque, bensì il centro del centrodestra.”

Noi Moderati Sezione di Vicenza

Salvatore Gabriele Bochicchio Coordinatore

