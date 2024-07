Nicolò Naclerio (FdI): tanto tuonò che piovve, direbbe Socrate

Nicolò Naclerio (FdI) – Dopo mesi che il sindacato denuncia con forza l’inadeguatezza delle strutture che ospitano la Bertoliana e le sue sedi decentrate, sono dovuti gli ispettori del lavoro per mettere un punto fermo a una questione delicatissima riguardante la sicurezza e ilintervenire benessere dei lavoratori, nonchè la messa a norma degli impianti dei palazzi che ospitano la terza biblioteca più antica del Veneto.

Il risultato scontato è stata la chiusura

Prima della sede decentrata della Riviera Berica dove il sindaco Possamai ha bloccato i fondi Pnrr messi in campo dalla scorsa amministrazione per ristrutturare l’edificio ormai fatiscente e pericoloso, ora di una delle sedi centrali a San Giacomo.

Visto che la sinistra, da sempre si vanta (o vantava) di avere nella cultura e nei diritti dei lavoratori due bandiere della loro azione politica, ci domandiamo sconcertati se questa Giunta ha tutte le carte in regola per amministrare un patrimonio culturale, sociale ed economico di Vicenza quando non riesce nemmeno a garantire la minima coerenza rispetto alle loro linee politiche.

Il sindaco, che dovrebbe essere il primo custode della sicurezza e del benessere dei lavoratori, come abbiamo visto, non ha attuato i minimi controlli circa l’efficienza degli impianti elettrici e strutturali delle sedi della Bertoliana.

Ha invece operato per fermare un piano che potesse ridare alla città un senso all’ex tribunale, preferendo un’operazione da “palazzinaro”. Per guidare Vicenza e il suo patrimonio culturale non serve qualcuno che giochi a Monopoli con le meraviglie che ci ha regalato la storia.

Nicolò Naclerio

Vicenza ha bisogno di rispetto, in primis per i lavoratori che hanno il diritto di poter operare senza pericoli e per strutture che sono l’eredità che ogni cittadino ha diritto di usufruire.

Nicolò Naclerio e il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Città di Vicenza