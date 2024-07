Murale di San Biagio: una targa ricorda il dono di Robert Vargas

Murale di San Biagio, una targa ricorda il dono dell’artista americano Robert Vargas alla città di Vicenza

Il murale “L’anima di Vicenza”, realizzato lo scorso anno dallo street artist americano Robert Vargas in contra’ Pedemuro San Biagio, da oggi ha una targa che ne segnala il titolo e l’autore.

Lo scoprimento è avvenuto stamane alla presenza del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e dello stesso artista.

«In questo modo – ha commentato il sindaco Giacomo Possamai – i cittadini e i turisti, oltre che la comunità americana di base a Vicenza e gli studenti della nuova sede dell’Università IUAV al palazzo ex Aci, saranno informati di questo capolavoro d’arte contemporanea donato alla città da un artista di fama internazionale».

Un artista di fama internazionale

Robert Vargas è infatti uno degli street artist più affermati d’America. Unico artista vivente a cui la città di Los Angeles abbia dedicato una piazza, capace di realizzare murale giganti che sono diventati iconici, come quello in memoria del campione di basket Koby Briant.

L’anno scorso, durante uno dei suoi tour estivi in cui Vargas ama portare la sua arte tra la gente, aveva fatto tappa anche a Vicenza grazie alla collaborazione creativa avviata da tempo con l’artista vicentino Sangy.

Qui l’amministrazione comunale gli aveva messo a disposizione, a tempo record, un muro dove poter lasciare un segno della sua arte, in piazzetta San Biagio. Un muro che però aveva alcune complessità logistiche non di poco conto. Era già coperto di graffiti stratificati dal tempo e soprattutto era lungo e basso, ovvero il contrario delle classiche superfici alte e larghe usate per questo tipo di arte.

Ma il talento dell’artista americano ha preso questi limiti come una sfida ed ha creato un’opera a suo modo rivoluzionaria: un tributo “orizzontale” ad Andrea Palladio.

Un autentico colpo di genio

L’opera è stata da Vargas intitolata “The Soul of Vicenza” (L’anima di Vicenza), a simboleggiare, attraverso la visione autorevole di un grande artista figurativo, che l’anima di Vicenza corrisponde a quella del suo più illustre cittadino.

Vicenza, 17 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa