Modifiche alla viabilità in viale Martiri delle Foibe e viale della Pace

Per eseguire, a cura di V-Reti, gli scavi per la predisposizione di cavidotti, dal 24 luglio (presumibilmente fino al 9 agosto) sono previste alcune modifiche alla viabilità stradale in viale Martiri delle Foibe, dove nel tratto da strada del Megiaro a via Vittime Civili di Guerra sarà istituito il senso unico alternato. Potranno esserci rallentamenti, ma la circolazione sarà sempre garantita.

Chiusura di un tratto di strada del Megiaro

L’intervento prevede anche la chiusura di un tratto di strada del Megiaro, da via Caminer a viale Martiri delle Foibe, con accesso garantito ai residenti.

Scavi in viale della Pace dal 29 luglio

Nei giorni successivi (dal 29 luglio) sono in programma scavi per la posa di cavidotti anche nel tratto di viale della Pace da via Niccolò Vicentino a strada del Megiaro. Anche qui sarà istituito il senso unico alternato, con circolazione sempre garantita.

Modifiche alla viabilità: chiusure stradali aggiuntive

Saranno invece chiusi alla circolazione via Niccolò Vicentino, da viale della Pace a via Pedrollo, e il tratto di strada del Megiaro, da viale della Pace alla ferrovia, comunque accessibili ai residenti compatibilmente all’andamento del cantiere.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it).

Vicenza, 23 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa