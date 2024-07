MIS Vicenza: la sinistra contro le passeggiate per la sicurezza

Sinistra contro le passeggiate del MIS Vicenza ma non muove un dito per la sicurezza.

“ Vogliamo tranquillizzare i consiglieri Corbetti e Pilan; le Passeggiate per la sicurezza del M.I.S. Vicenza sono regolarissime.”

Gian Luca Deghenghi,

portavoce della formazione militante vicentina, interviene a proposito della domanda di attualità che i due consiglieri di Coalizione Civica Sinistra Verdi hanno sottoposto all’attenzione del sindaco durante il consiglio comunale di martedì 23 luglio.

“Da anni portiamo avanti le nostre cosiddette ronde nelle zone più degradate della città, specie nel quadrilatero, con tutti i crismi della legalità e senza che si siano mai registrati problemi.

Ricordiamo ai due firmatari della domanda di attualità tesa a gettare ombre fosche sul nostro operato che spesso le Passeggiate vedono la partecipazione di residenti ed esercenti oltre che di semplici simpatizzanti, spinti da puro senso civico ed esasperati dalle criticità della sicurezza in molte zone della città.

MIS Vicenza

Il modello che proponiamo

è legato alla convinzione che la presenza fisica dei cittadini e quella visibile delle forze dell’ordine (indotta dalla nostra attività) siano il primo presidio di sicurezza del territorio e un deciso deterrente per le attività dei malintenzionati.

La presenza dei nostri volontari, infatti, sortisce l’effetto di regalare qualche ora di tranquillità nelle zone che percorriamo in maniera totalmente pacifica.

La lettura che danno i consiglieri Corbetti e Pilan delle nostre uscite come un invito al ricorso alla sicurezza fai da te è arbitraria e distorta, addirittura infondata.

Alle loro accuse di razzismo, rispondiamo che la cecità che dimostrano rispetto ai legami tra immigrazione incontrollata e problemi di sicurezza è tipica di chi ha gli occhi bendati dall’ideologia.

Invitiamo, comunque, i due consiglieri a partecipare alla nostra prossima passeggiata, per dar loro modo di sincerarsi delle nostre azioni e chiarirsi le idee per evitare, in futuro, di lanciare accuse strumentali, risibili e totalmente campate in aria.

Il M.I.S. – conclude Deghenghi – sarebbe altresì pronto a mettere a frutto loro eventuali idee, suggerimenti o consigli, se solo se ne trovasse qualche traccia, riguardanti sicurezza e lotta al degrado.

Forse, per loro e per certa sinistra cittadina, per mettere al sicuro Vicenza è stata sufficiente l’approvazione della clausola antifascista.”

Gian Luca Deghenghi – Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza