MIS Vicenza: finalmente la “clausola antifascista”, ora al lavoro per Vicenza

Ieri sera, in consiglio comunale, durante la discussione per l’approvazione della cosiddetta “clausola antifascista” da inserire nel regolamento comunale per l’occupazione degli spazi pubblici, a seguire interventi e votazione in consiglio comunale erano presenti alcuni militanti del MIS Vicenza.

MIS Vicenza

Tra loro, Gian Luca Deghenghi, portavoce della formazione cittadina di estrema destra finita più volte al centro di accuse di neofascismo, che affida ad un comunicato stampa una breve dichiarazione sull’argomento.

“Abbiamo assistito ad una discussione vuota su un provvedimento altrettanto vuoto, che ha condotto al ripristino di una clausola antifascista ipocritamente annacquata.

Tanto antifascismo parolaio e di maniera negli interventi da claudicante lezioncina democratica della maggioranza ed un sostanziale esercizio di equilibrismo in quelli della minoranza, sfociati in una pilatesca astensione dal voto.

Ora che l’amministrazione di sinistra è riuscita a piantare questa bandierina ed il sindaco a guadagnare una stelletta da far valere presso il suo partito nazionale di riferimento, speriamo che attuino un cambio di marcia occupandosi dei temi pratici sui quali i vicentini aspettano loro risposte da un anno, come quello della sicurezza cittadina.

Speriamo non redigendo clausole apposite contro degrado urbano, spaccio , violenza, molestie, stupri, delinquenza e vagabondaggio, atte a sortire lo stesso effetto concreto di quella antifascista. ”

Gian Luca Deghenghi – Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza