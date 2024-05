Milano: segreti e storie da scoprire con Andrea Kerbaker

Andrea Kerbaker racconta le anime di Milano

Storie dalla città che cambia

Una guida brillante e acuta per affrontare una città in mutamento. Andrea Kerbaker presenta lo “Stradario sentimentale di Milano – Storie dalla città che cambia” martedì 7 maggio alle 18.30 in Foresteria di Villa Valmarana ai Nani. L’incontro è organizzato da BaldiLibri e Maria Antonietta Zancan dialogherà con l’autore. Prenotazione consigliata a info@baldilibri.it o con messaggio whatsapp o sms al numero 338 394 6998.

“Stradario sentimentale”: un omaggio a Milano

Dopo il successo di “Milano in 10 passeggiate”, Andrea Kerbaker ci propone un’inedita mappatura di Milano per scoprire aneddoti, storie e curiosità nascoste tra le vie, i quartieri e le tante anime di una città che non smette di stupire: un’autentica chiave di lettura per capire i risvolti più veri e anche più romantici di una metropoli in continua evoluzione. Da Brera a San Siro, dalla via Gluck a viale Forlanini, dai Navigli alla Bicocca, passando per strade e piazze spesso trascurate ma pronte a sorprendere chi si fermi a osservarle: da una parte all’altra della città, Milano è un reticolo di vie e di quartieri, ognuno con la sua anima, i suoi ricordi e i suoi cambiamenti.

Milano: Kerbaker ci guida tra i suoi segreti

Ma quante sono le storie, spesso sconosciute ai più, che si nascondono tra le vecchie case di ringhiera e i nuovi grattacieli, tra gli storici binari del tram e le moderne fermate della metropolitana? In questo libro Andrea Kerbaker – tra i più fini conoscitori della città meneghina – ci regala una guida che non solo accompagna il lettore per mano con ironia e leggerezza, ma che si fa anche memoria storica e affettiva di una metropoli in continuo cambiamento, dando voce a personaggi, luoghi e momenti che ne hanno fatto la storia, piccola o grande che sia.

Ed è così che passeggiando insieme all’autore ci ritroviamo seduti in una trattoria con gli artisti e scrittori che hanno dato vita al premio Bagutta, viviamo la passione calcistica dello stadio Meazza insieme ai tifosi di ieri e di oggi, scopriamo la generosità silenziosa di Giuseppe Verdi o ci fermiamo in via Bigli a bussare alle porte di ben due premi Nobel, prima Einstein e poi Montale. Una guida preziosa per inoltrarsi tra le tante anime di una città che non smette di cambiare e stupire. Perché ogni cortile, piazza o palazzo continua ad avere delle storie da raccontare, e scoprirle per mezzo dei suoi abitanti non può che renderle ancora più sorprendenti e uniche.

Andrea Kerbaker

Nato a Milano nel 1960, è un noto scrittore e intellettuale italiano. La sua carriera è stata segnata da un profondo interesse per la cultura e la letteratura. Diplomato in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano, ha sempre coltivato una passione per la scrittura e la comunicazione. Oltre alla sua carriera di scrittore, è noto per il suo impegno nel mondo dell’editoria e della promozione della lettura. Ha lavorato per importanti case editrici italiane e ha contribuito a diversi progetti culturali incentrati sulla diffusione del libro e della lettura in Italia. Autore di vari saggi e romanzi, Kerbaker è apprezzato per il suo stile narrativo incisivo e per la sua capacità di trattare temi contemporanei con sensibilità e profondità.

I suoi libri spaziano da analisi culturali a racconti più intimi, mostrando sempre un’attenta riflessione sul mondo moderno. Infine, è importante sottolineare il suo ruolo come divulgatore culturale. Attraverso le sue conferenze, articoli e partecipazioni a eventi letterari, Andrea Kerbaker si è affermato come una voce influente nel panorama culturale italiano, sempre attento a stimolare un dialogo costruttivo sulla letteratura e la sua importanza nella società contemporanea. Attualmente insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore in due differenti corsi.

