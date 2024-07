Metti in moto il dono 2024 oltre 100 i motociclisti di Fidas Vicenza

“Metti in moto il dono 2024”. Oltre 100 motociclisti di Fidas Vicenza scaldano i motori

Il presidente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin: “Un appuntamento nazionale a cui Vicenza partecipa con orgoglio per rappresentare lungo tutta la provincia il valore del dono”

L’importanza del dono del sangue

Essere donatori di sangue vuol dire anche saper fare squadra. E lo testimoniano degnamente gli oltre 100 motociclisti che sabato 6 luglio, fin dalle prime ore del mattino, si ritroveranno in piazzale della Vittoria, a Monte Berico, per la partenza del corteo di bikers che attraverseranno, con un anello, che simbolicamente vuol essere a forma di cuore, per ricordare l’importanza del dono del sangue.

“Si tratta di un appuntamento nazionale – commenta il presidente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin – al quale la nostra provincia ha sempre preso parte con grande orgoglio e numeri di tutto rispetto, reputando fondamentale continuare a promuovere il dono del sangue, sia per convincere chi non l’ha ancora fatto a diventare donatore, con tutti i benefici che questo comporta dal punto di vista della prevenzione e salvaguardia della propria salute, sia a quanti, già donatori, è bene continuino a compiere il proprio gesto di generosità con assiduità”.

Metti in moto il dono: il percorso del corteo

La partenza da Monte Berico, dopo la benedizione da parte del priore della comunità dei Servi di Maria della Basilica di Monte Berico, padre Carlo Rossato, è prevista per le 9.20. Il percorso prevede il passaggio per Arcugnano, Pilla, Altavilla Vicentina, Tavernelle, Sovizzo, Malo, Schio, Pioveve Rocchette con pausa al Bar Giardini. Alle 11.20 si ripartirà alla volta di Val d’Astico, Lastebasse, Nosellari, Lavarone, Magrè, Vezzena, Camporovere e Roana, dove alle 12.45 avrà luogo la pausa pranzo. Alle 15.15 circa il ritorno in pianura, attraverso Tresché Conca, Costo, Chiuppano, Calvene, Thiene, Villaverla, Motta di Costabissara, con arrivo alle 17.15 allo store Dainese a Vicenza.

Partecipanti e organizzazione

“Abbiamo ben 104 piloti iscritti – conclude l’organizzatrice e vicepresidente di Fidas Vicenza, Luisa Segato – tra i quali 13 donne. Matteo del 2008 è il più giovane, a bordo del suo Duke KTM 125 e Nicoletta del 2005 sul Senke Naked 125. I veterani, invece, sono del 1954. Tra i 104 piloti ci saranno 46 passeggeri. A seguito del corteo, che sfilerà osservando il più rigoroso rispetto delle norme stradali, in quanto non si tratta di una gara motociclistica, ci sarà un pulmino di scorta, che farà anche servizio nursery per una giovane mamma biker che partecipa all’evento con il suo piccolo “in viaggio”. I motociclisti saranno dotati di un gilet distintivo Fidas Vicenza. Rigorosamente di colore arancione per le staffette, giallo e lime per i partecipanti, per agevolare la visibilità. L’evento sarà appassionante e divertente come ogni anno ed in coda parteciperanno anche numerosi piloti a bordo della propria Vespa”.

Vicenza, 4 luglio 2024

Fonte: Fidas Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista