Messa in Latino a Vicenza: nuovo sito e celebrazioni a San Rocco

E’ nato da poco il sito ufficiale della Messa in latino a Vicenza che ha preso regolarmente avvio il 17 dicembre 2023 presso la rettoria di San Rocco in Contrà Mure 28 a Vicenza città e viene officiata da un presbitero della Fraternità Sacerdotale di San Pietro; verrà gestito sempre dalla Fraternità di San Pietro, presente ufficialmente a Venezia nella chiesa di San Simeon Piccolo; quello di Vicenza è il secondo in assoluto in Veneto dopo il lagunare: vicenza.fssp.it.

Spiegazioni esaustive sul significato della Messa in Latino

In esso sono presenti informazioni preziose sulla storia della Fraternità di San Pietro, il proprio di ogni messa in latino e spiegazioni esaustive sul significato del millenario rito di San Pio V.

Gli interessati troveranno sulla pagina principale anche l’indirizzo del gruppo telegram ”Chiesa di San Rocco in Vicenza” a cui iscriversi per ricevere notizie sullo svolgimento delle celebrazioni. Esse procedono regolarmente tutte le domeniche e feste di precetto solitamente alle ore 10 antimeridiane.

Celebrazione per la Festa del Sacro Cuore

La prossima avrà luogo dalle ore 17,30 a San Rocco in occasione della Festa del Sacro Cuore di Nostro Signore Gesu’ Cristo. Per avere informazioni piu’ dettagliate e particolareggiate sul sito e, soprattutto, sul canale telegram.

Vicenza, 4 giugno 2024

Fonte: Gruppo pro Missa Tridentina Vicenza

Fonte immagine di copertina dal sito: https://vicenza.fssp.it/