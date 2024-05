Maltempo a Vicenza: si riunisce il Coc e misure di prevenzione

Maltempo a Vicenza: in vista del nuovo peggioramento del tempo previsto per la serata, con possibili precipitazioni intense, il Centro Operativo Comunale (Coc) di Vicenza si riunisce alle 14.30 per monitorare la situazione e predisporre le necessarie misure di prevenzione.

Verifica dei sacchi di sabbia

Già in mattinata, una squadra di Amcps ha verificato le scorte di sacchi di sabbia presenti negli otto punti di distribuzione dislocati in città, procedendo al loro rifornimento dove necessario. La priorità è infatti tutelare le zone ancora non completamente asciutte a seguito delle ultime precipitazioni.

Punti di distribuzione sacchi di sabbia

I cittadini delle zone a rischio allagamenti possono recarsi presso i seguenti punti di distribuzione per ritirare i sacchi di sabbia:

Viale Trissino (incrocio con via Del Grande – parcheggio Stadio)

Contra’ Santi Apostoli

Viale Fusinato (incrocio con strada di Gogna)

Piazza Matteotti (davanti all’ostello della gioventù)

Ponte degli Angeli (in Piazza XX settembre)

Viale Sant’Agostino all’incrocio con via Valdorsa

Vicino alle chiesa di Debba

Vicino alla chiesa di San Pietro Intrigogna

Per informazioni e aggiornamenti sulla situazione è possibile consultare il sito web del Comune di Vicenza

Maltempo a Vicenza

È possibile iscriversi al servizio Telegram t.me/ComuneVicenza (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,293130).

Per segnalazioni di emergenza o situazioni di criticità, è attivo il numero della centrale operativa della polizia locale al 0444 545311.

Vicenza, 20 maggio 2024

Fonte: Comune di Vicenza Ufficio Stampa