Maltauro (Lega): villetta di Viale D’Alviano sequestrata alla criminalità

Villetta di Viale D’Alviano sequestrata alla criminalità organizzata viene concessa al comune di Vicenza, Maltauro (Lega): “ Ottimo risultato, ora venga destinata ad alloggi agevolati per gli studenti universitari”

“ Esprimo soddisfazione rispetto all’avvenuta assegnazione del villino di Viale D’Alviano, coinvolto lo scorso anno nel maxi sequestro partito da Latina, al Comune di Vicenza. Un’opportunità che avevo caldeggiato in qualità di Capogruppo consiliare. Un’operazione rilevante portata a casa grazie ad un proficuo dialogo istituzionale. Supportato anche dalla Lega e dall’Onorevole vicentino Erik Pretto. Membro della commissione bicamerale antimafia e Presidente del comitato interno per la gestione dei beni confiscati.

Un risultato importante per la comunità vicentina. La quale vedrà questa villa del valore di 1 milione di euro trasformarsi da immobile derivato da proventi illeciti, a bene strategico a disposizione della città.

Alloggio sociale

Da questo punto di vista, ritengo importante che la destinazione ad alloggio sociale possa trovare compimento in una destinazione agevolata di tali alloggi per gli studenti universitari. Studenti che scelgono Vicenza come città per i propri studi.

Questa soluzione, in sintonia con le esigenze della popolazione studentesca, consentirebbe di dare nuova vita agli appartamenti. Perseguendo la prospettiva di una città sempre più universitaria e pronta ad accogliere in modo attrattivo ragazzi e ragazze da tutta Italia.”

Vicenza, 3 maggio 2024

Lo dichiara il Capogruppo Lega del Consiglio Comunale di Vicenza Jacopo Maltauro