Maltauro (Lega): situazione nel carcere di Vicenza

Carcere di Vicenza, medico di guardia dell’ULSS 8 aggredita e presa al collo da un detenuto, Maltauro (Lega): “Sono mesi che aspettiamo di audire la nuova Direttrice in Commissione consiliare”

Vicenza, 27 aprile 2024: “ Nelle scorse ore la dottoressa dell’ULSS 8 in servizio presso la casa circondariale di Vicenza è stata aggredita da un detenuto e mandata all’ospedale con 15 giorni di prognosi.

Carcere di San Pio X

L’ennesimo episodio di violenza, instabilità e tensione che si verifica all’interno del carcere vicentino. Una situazione che, in virtù della posizione particolare del carcere di San Pio X e delle condizioni di sovraffollamento, come Capogruppo della Lega avevo chiesto di attenzionare in modo certosino.

Risale ancora a novembre 2023 la mia richiesta scritta di convocazione delle commissioni consiliari IV e V per incontrare la nuova Direttrice Traetta e affrontare insieme la suddetta situazione interna all’istituto carcerario.

Da quella data ad oggi la maggioranza di centrosinistra non ha mai convocato un’audizione della Dott.ssa Traetta.

Dell’Ordine del Giorno presentato dal sottoscritto e approvato all’unanimità in Consiglio comunale con l’obbiettivo di aumentare le opportunità lavorative interne al carcere, non si registra un seguito concreto al momento.

Di fronte a questa escalation di episodi violenti, auspico che l’amministrazione comunale si decida a dare seguito alle richieste e agli input presentati. È nell’interesse della città tutta sapere che la situazione interna al carcere di Vicenza è sotto controllo e che l’amministrazione comunale, per le poche competenze che ha, si adoperi con impegno e attenzione per curare tale contesto.”

Lo dichiara Jacopo Maltauro, capogruppo Lega città di Vicenza.